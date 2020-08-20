Мнение: Почему Томск?

20.08.2020, 22:45, Разное

А что вообще делал Навальный в Томске?? Как-то странно – какой Томск, почему? Что-то ничего не вижу об этом. Если это действительно отравление, то отравили его именно в Томске, и, возможно, тут есть какая-то связь…

Нашел в КП:

“Как стало известно «Комсомолке», в Томск Навальный отправился, чтобы снять агитационный ролик вместе с членами своего штаба в этом городе. В сентябре в единый день голосования в Томске пройдут выборы депутатов городской думы. Сразу два члена штаба Навального выдвинули свои кандидатуры на эти посты – Алексей Фатеев и Ксения Фадеева.

Члены штаба Навального в Томске пока воздерживаются от комментариев”.

Такой длинный перелет, только чтобы сняться в ролике на выборах для двух кандидатов в гордуму?! Удивительно. Я просто к тому, что тогда уж и до Хабаровска можно было бы долететь, от Томска-то. Там события всяко покруче и помасштабней, чем выборы в гордуму. Может быть, приказ на устранение поступил, просто едва узнали, что он вообще летит В ТОМ НАПРАВЛЕНИИ?

Ведь странное отсутствие Навального в Хабаровске в самом деле удивляло многих. И вдруг он полетел туда, на восток – но почему-то в Томск. Может быть, у кого-то сдали нервы, поэтому решили “валить”?