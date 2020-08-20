Мнение: Обращение к ФСБ от всех честных граждан Томска по поводу отравления Навального!

20.08.2020, 22:44, Разное



Уважаемые сотрудники Федеральной Службы Безопасности. Дорогие товарищи и друзья. Убедительная просьба – провести честное, непредвзятое расследование по поводу отравления видного оппозиционера, кандидата в президенты Российской Федерации, единственного признанного демократического лидера России на Западе и просто отца, мужа и сына. Обращаюсь к вам лично, потому что дальше останется писать лишь на самый верх.

Ребята, я понимаю – вам тяжело. Я понимаю – руки чешутся. Но, елки, палки – у нас сейчас хватает проблем с Белоруссией, а также склей ласту это недоразумение с сисями – и под угрозой будет "Северный Поток – 2". Нам сейчас еще одной сакральной жертвы не хватало, чтобы Европа нашла уже повод наконец-то объединиться и опять отключила себе последний коллективный мозг.

Поэтому, прошу: товарищу, кто не уследил, что Лешке налили некачественный самогон или кто-то продал плохой шмали – реально ж выговор. Да, и вообще, ну поставьте рядом своего человека – чтобы всегда, если что: Лешке кто-то мог насыпать-налить-дать-дунуть – что-нибудь приличное или хотя бы относительно безопасное. Лешка у нас один – он нам помогает дебилов пересчитывать, смотрите фото – в Томске вот одна нашлась. На 600 000 человек, между прочим, это серьезно – режим шатается, а мы тут такие промашки допускаем.

Берегите Навального, нет, конечно, гарантий, но может у них кто-нибудь умный появится? Оно нам надо?

p.s. Хомякам, что орали, что и Путин лично виноват и все такое. Боширов и Петров уже не те, да? В Англии значит с особым цинизмом травили, а тут – самогоном или разбавленным "обычным порошком" коксом? Хотя, кому я это пишу.

p.p.s. Ребята, не подкачайте. А то, ну что, Трампу что ли писать? На самый верх?

Счастья вам!