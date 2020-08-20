Алексей Навальный отравлен и находится в коме

20.08.2020, 22:30, Разное

13:23, сегодня

Полицейские потребовали передать им для досмотра личные вещи и багаж Навального. Об этом сообщила пресс-секретарь политика.

13:16, сегодня

Издатель «Медиазоны» Петр Верзилов, которого ​осенью 2018 года отравили неизвестным веществом, заявил, что имел схожие симптомы с теми, которые проявились у Навального.

«Общие вещи, которые мы видели, происходили [и со мной]: например, Алексею стало плохо через два-три часа после того, как он пил чай в кофейне, он упал в обморок, очень резко ухудшилось его состояние, подключение к ИВЛ», — рассказал Верзилов в эфире «Дождя».

13:05, сегодня

Юлия Латынина — о возможных причинах отравления Навального

Колумнист «Новой» вспоминает похожие на случай Алексея Навального истории — гибель Юрия Щекочихина, отравление Анны Политковской в самолете, покушения на Литвиненко и Скрипаля, и совсем недавние случаи госпитализации Дмитрия Быкова и Петра Верзилова.

Все выглядит так, считает Юлия Латынина, будто средневековая фантасмагория с ядом — это просто часть утверждаемых властью традиционных ценностей.

12:21, сегодня

Замглавврача: угроза жизни Навального есть

Замглавврача омской больницы скорой помощи № 1 Анатолий Калиниченко снова вышел к журналистам и сообщил, что состояние Навального стабильное, продолжается интенсивная терапия.

«Врачи борются за его жизнь. Пока пациент в больнице, угроза жизни всегда есть», — сказал он.

Диагноз врач по-прежнему не называет.

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