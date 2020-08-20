Фейгин: Навального отравили, уверен, это преднамеренное решение властей

20.08.2020, 22:08, Новости дня

Российского оппозиционера Алексея Навального, которого сегодня госпитализировали в Омске, отравили намеренно, чтобы вывести из игры накануне российских митингов в поддержку протестов в Беларуси. Об этом 20 августа сообщил изданию “Обозреватель” адвокат Марк Фейгин.

Он отметил, что Кремлю давно все равно, что думают о его делах на Западе.

“Я уверен, что Навального отравили. Возможно, эта операция готовилась не один день, они могли примериться, не хотели в Москве этого делать, а здесь он летит из Томска, очень далеко от всех. Возможно, кремлевские ожидали проведения всероссийской акции в поддержку протестов в Беларуси. А Навальный – значимая кандидатура в этих протестах, и это могло быть сильным аргументом вывести его из игры на некоторое время “, – рассказал Фейгин.

По словам адвоката, установить, кто мог подсыпать яд в чай политику, очень легко в этом случае.

“Наверное, в аэропорту Томска, где он пил чай, все просвечивалось до жопы. И говорить, что они не знают, что там и к чему, и будут сейчас отрицать факт отравления, просто смешно. Уверен, это преднамеренное решение властей – убрать Навального из политической игры”, – добавил оппозиционер.

Самолет, на котором Навальный летел из Томска в Москву, экстренно сел в Омске из-за вероятного отравления политика. В команде оппозиционера считают, что в чай ему подмешали токсичное вещество.

Навальный находится в токсикореанимации больницы скорой медицинской помощи №1 в Омске без сознания, он в тяжелом состоянии, подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. По словам пресс-секретаря политика Кира Ярмыш, он находится в коме.

По данным СМИ, врачи поставили российскому оппозиционеру предварительный диагноз: острое отравление неустановленным психодислептиком.

Врач Навального заявил о планах перевезти его в Германию.

Позже в больнице сообщили, что состояние Навального удалось стабилизировать.

Команда оппозиционера обратилась к властям РФ с просьбой содействовать его транспортировке в один из токсикологических центров Европы.