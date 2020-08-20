 

Суд отказался приобщить показания секретного свидетеля к делу Ефремова

20.08.2020, 22:08, Новости дня

Судья Пресненского суда Елена Абрамова отказалась приобщить письменные показания «секретного» свидетеля защиты Александра Кобца во время очередного слушания дела о смертельной аварии с участием актера Михаила Ефремова.

«Отказать в удовлетворении ходатайства о приобщении письменных показаний и вызвать для допроса свидетеля Александра Кобца», – передает РИА «Новости» слова судьи.

Мужчина рассказал, что живет в Иваново и приезжал в Москву с другом погулять. По его словам, после ДТП он подошел к водительскому сидению, там был «молодой человек» в серой футболке и темной «болоневой жилетке».

«На вопрос, нужна ли помощь, водитель ответил нецензурно», – сказал Кобец.

Ранее свидетель не узнал себя на записях с места событий. Также Кобец отмечал, что слеп на один глаз, и в день ДТП пил пиво с приятелем.

Ранее свидетель уверенно заявил, что Ефремов не сидел за рулем своей машины в момент ДТП. Со стороны водителя вышел молодой человек с темными волосами без седины, который позже начал угрожать расправой, сказал мужчина.

В среду в суде допросили свидетелей: актеров Никиту Высоцкого и Татьяну Беркович, поэта Андрея Орлова.

Пресненский суд приобщил к материалам дела против актера Михаила Ефремова отзыв специалиста, указавшего на возможность повлиять на управление автомобилем через спутник. Специалист-автотехник в суде призвал учитывать в расследовании аварии «энергетические дыры», «грозовые сгустки» и «аэрозольные облака».



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

08.08 / Лукашенко: У нас с Пригожиным добрейшие отношения

02.07 / Помпео пообещал ответ «соответствующим образом», если данные о российских «наградах» Талибану подтвердятся

27.07 / «Лидеры России» начали обучение по программе распознавания фейков

03.08 / В Айя-Софии подняли флаг Талибана

06.08 / УП – отмена ограничений для россиян возмутила украинского консула в Черногории

18.07 / В мире: США готовы наказать Турцию за С-400

15.07 / В ЕС пообещали не допустить нового карантина при второй волне коронавируса

05.08 / Предвыборный штаб Трампа подал в суд на Неваду из-за закона о голосовании по почте

10.07 / Стала известна обладательница самой большой натуральной груди Украины

16.07 / Во Флориде зафиксировано рекордное число смертей от коронавируса за сутки

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска