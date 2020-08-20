Личное: Зачем умирает Навальный?

20.08.2020, 22:00, Разное

Сегодня утром произошло странное событие — Алексея Навального госпитализировали после того, как ему стало плохо.

Дело было так: когда мы все ещё спали в Москве, Алексей решил вернуться из Томска в столицу. В кафешке аэропорта Навальный откушал с кислым лицом чаю, залез в самолёт, но уже через час ему стало плохо.



Школьницы села Кафтанчиково. Старшее поколение переживает. Фото: Соцсети

Пока Алексей блевал в туалете лайнера, пилоты приняли решение садиться в Омске. После приземления Навального эвакуировали на Скорой, он впал в кому, его подключили к ИВЛ.

Что же случилось с Алексеем?

Я позволю себе рассказать, что, на мой взгляд, произошло на самом деле.

Не секрет, что если ты не пьёшь с народом, тебя не будут уважать даже школьницы. По информации СМИ из села Кафтанчиково, Томской области, Алёшка изрядно попробовал самогону, чтобы втереться в доверие к деревенским и стать местной школоте своим.

Наутро, что естественно для слабосильного Сисяна, организм накрыло похмелье.

Ну, извините, а как иначе? Не чистейшую же воду пробовали, а сивуху. Да и физическая форма Алексея, о чём я много раз ему говорила, не предполагает пить наравне с жителями экологически чистого села.

Ну, вон — на фото выше, посмотрите на школьниц села Кафтанчиково!

В общем, если судить по кислым щам Алексея в кафешке, наутро ему было чрезвычайно плохо.

Что делает грамотный человек в похмелье? Подобное он лечит подобным — опохмеляется. Но эта вот столичная хипстерня — не исключено, что Алёшка, вместо стопочки, выпил таблетку.

А все ведь знают, что мешать алкоголь и нейробутал нельзя.

Ну, чаёк с таблеточкой — час прошёл и стало плохо.



Уроженка Читинской области, настоящая сибирячка Боня — поди-ка, перепей такую. Фото: Соцсети

Организм Навального не приспособлен, чтобы быть с народом. Особенно, с крепкими сибирскими девками. То, что им — как слону дробинка, для Алексея — кома и ИВЛ.

Ну, не придурок ли — помереть с перепоя? Сорок лет — ума нет. На могилке напишут:

«Сисян из Кафтанчиково. Пил-пил и с непривычки допился».

Грустно.

Впрочем, для среднего российского мужика, не доживающего до 40, помереть от синьки и наркоты — почти норма.

Расскажите, как вы спасаетесь от похмелья.