Личное: Зачем умирает Навальный?
20.08.2020, 22:00, Разное
Сегодня утром произошло странное событие — Алексея Навального госпитализировали после того, как ему стало плохо.
Дело было так: когда мы все ещё спали в Москве, Алексей решил вернуться из Томска в столицу. В кафешке аэропорта Навальный откушал с кислым лицом чаю, залез в самолёт, но уже через час ему стало плохо.
Школьницы села Кафтанчиково. Старшее поколение переживает. Фото: Соцсети
Пока Алексей блевал в туалете лайнера, пилоты приняли решение садиться в Омске. После приземления Навального эвакуировали на Скорой, он впал в кому, его подключили к ИВЛ.
Что же случилось с Алексеем?
Я позволю себе рассказать, что, на мой взгляд, произошло на самом деле.
Не секрет, что если ты не пьёшь с народом, тебя не будут уважать даже школьницы. По информации СМИ из села Кафтанчиково, Томской области, Алёшка изрядно попробовал самогону, чтобы втереться в доверие к деревенским и стать местной школоте своим.
Наутро, что естественно для слабосильного Сисяна, организм накрыло похмелье.
Ну, извините, а как иначе? Не чистейшую же воду пробовали, а сивуху. Да и физическая форма Алексея, о чём я много раз ему говорила, не предполагает пить наравне с жителями экологически чистого села.
Ну, вон — на фото выше, посмотрите на школьниц села Кафтанчиково!
В общем, если судить по кислым щам Алексея в кафешке, наутро ему было чрезвычайно плохо.
Что делает грамотный человек в похмелье? Подобное он лечит подобным — опохмеляется. Но эта вот столичная хипстерня — не исключено, что Алёшка, вместо стопочки, выпил таблетку.
А все ведь знают, что мешать алкоголь и нейробутал нельзя.
Ну, чаёк с таблеточкой — час прошёл и стало плохо.
Уроженка Читинской области, настоящая сибирячка Боня — поди-ка, перепей такую. Фото: Соцсети
Организм Навального не приспособлен, чтобы быть с народом. Особенно, с крепкими сибирскими девками. То, что им — как слону дробинка, для Алексея — кома и ИВЛ.
Ну, не придурок ли — помереть с перепоя? Сорок лет — ума нет. На могилке напишут:
«Сисян из Кафтанчиково. Пил-пил и с непривычки допился».
Грустно.
Впрочем, для среднего российского мужика, не доживающего до 40, помереть от синьки и наркоты — почти норма.
Расскажите, как вы спасаетесь от похмелья.
Источник: Лена Миро
Последнее из рубрики: Разное
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет