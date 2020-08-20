NDI – о предвыборной ситуации в Грузии

20.08.2020, 21:50, Новости дня

У Грузии есть твердая основа для проведения выборов по высшим демократическим стандартам, однако без проведения ряда реформ общественное доверие к демократическим институтам будет снижаться. Об этом заявил президент Национально-демократического института США (NDI) Дерек Митчелл, представляя доклад NDI о предвыборной ситуации в Грузии.

Доклад представляет анализ интервью, проведенных с 28 июля по 4 августа делегацией NDI под руководством Митчелла с представителями правительства, оппозиции, избирательной администрации, НПО, СМИ, дипломатических миссий. В докладе рассматриваются такие вопросы, как избирательная система и администрация, избирательная среда, роль медиа и фактор дезинформации, гендерные аспекты и инклюзивность, а также то, как пандемия Covid-19 отражается на политических процессах.

Одновременно представители NDI сформулировали около тридцати рекомендаций по улучшению выявленных в ходе исследования недостатков, влияющих на избирательную среду в Грузии.

Что хорошо и что плохо

Согласно оценкам NDI, позитивные изменения для грузинской избирательной среды предполагают шаги по обеспечению более широкого участия женщин в политической жизни (25% из представленных в партийных списках составляют женщины), а также переход на пропорциональную избирательную систему.

«Это поможет создать более разнообразный и политически сбалансированный законодательный орган», — полагают в NDI.

В то же время, по мнению NDI, сохраняются опасения по поводу злоупотреблений судебной властью, запугивания и притеснений, злоупотреблений государственными ресурсами, ведения враждебной и поляризующей предвыборной кампании, исключение недостаточно представленных групп из процесса, дезинформации.

«Эти факторы, в свою очередь, делают страну более уязвимой для внешнего вмешательства», – считают в NDI.

В докладе также говорится о пандемии Covid-19 в контексте выборов. В частности, авторы исследования считают, что пандемия может оказать влияние как на стратегии партий при планировании своей предвыборной кампании, так и на составление протоколов избирательных участков и поведение избирателей.

Избирательная реформа

Аналитики в Тбилиси считают, что самым позитивным явлением в предвыборный период 2020 года однозначно является избирательная реформа.

«Новое законодательство предоставляет возможность того, чтобы, вместо обычной двуполярности, в парламенте было теперь представлено многообразие партий, что отражает реальные настроения избирателей», — отметил в интервью Русской службе «Голоса Америки» профессор Тенгиз Пхаладзе из Грузинского института социальных проблем, в прошлом – советник президента Грузии Георгия Маргвелашвили.

Напомним, что вследствие принятых в июле конституционных поправок, во время выборов в октябре 120 депутатов будут избираться в грузинский парламент по пропорциональным спискам, 30 – по мажоритарным. Кроме того, установлен однопроцентный проходной барьер и сорокапроцентный барьер для формирования партией парламентского большинства. По оценкам Госдепартамента США, принятые поправки помогут обеспечению «большей стабильности и парламентского плюрализма».

По словам эксперта Гии Хухашвили, новое избирательное законодательство создает платформу для того, чтобы в Грузии была сформирована многопартийная демократия, которая защитит страну от узурпации власти какой-либо одной политической силой.

«К сожалению, у нас нет другого опыта: все руководители Грузии рано или поздно пытались узурпировать власть и в течение определенного, хотя и недолгого времени это у них получалось», — утверждает Хухашвили.

Негативная повестка дня и коронавирус

Что касается наиболее важных и острых проблем нынешнего предвыборного периода, то, по мнению Тенгиза Пхаладзе, это, как и прежде, – предвыборные кампании партий, базирующиеся на агрессии по отношению к оппонентам.

«Так сложилось, что в Грузии почти всегда избиратели идут на выборы, чтобы проголосовать против кого-то, а не потому, что они надеются на позитивные изменения. Это плохо для будущего развития страны. Хочется, чтобы данный политический стандарт изменился, и чтобы выборы были основаны на конкуренции», – говорит Пхаладзе.

Гия Хухашвили напоминает, что предвыборный период в Грузии совпал с глобальной пандемией Covid-19. По его словам, это в определенном смысле «искажает картину реального настроя населения». По словам эксперта, правительство осуществляет «огромное» количество социальных проектов, которые совпадают с предвыборной повесткой дня. Это и оплата коммунальных услуг в весенние месяцы 2020 года, а также в предстоящие зимние месяцы, и одноразовые пособия детям, а также пособия самозанятым лицам и понесшим убытки предпринимателям, наконец, оплата ряда медицинских услуг для больных различных категорий.

«Социальные риски в стране высоки. При этом у нас есть внушительная часть населения, подкупить которую, грубо говоря, обойдется недорого, и власти этим пользуются. Ни у кого нет морального права сказать, что эти пособия необходимо приостановить, хотя фактом является то, что данный рычаг как возможность манипулирования настроением избирателя находится в руках у властей», — считает Хухащвили.

Эксперт отмечает, что пандемия используется как оппозицией, так и властями для «устрашения населения».

«Власти путают избирателя тем, что в случае победы оппозиции население погибнет от Covid-19, а оппозиция тем, что в случае победы власти, население погибнет от экономических проблем и голода, вызванных ограничениями властей по предотвращению коронавируса. То есть опять имеем дело с пропагандой, основанной на негативе и страхе» — резюмирует Хухашвили.

Напомним, что Грузия признана Всемирной организацией здравоохранения одной из успешных стран в борьбе с Covid-19. По состоянию на 20 августа на контролируемой грузинскими властями территории инфицированы коронавирусом 1370 человек, при этом активных случаев — 245; 1108 человек из этого количества выздоровели, 17 – скончались.