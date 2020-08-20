 

Кому выгодно отравление Алексея Навального

20.08.2020, 21:43, Разное

О состоянии Алексея Навального пока, по большому счету, ничего неизвестно. Омские медики лишь подтвердили, что оппозиционер находится в реанимации. А информация об отравлении является лишь предположением, которое озвучила пресс-секретарь Фонда борьбы с коррупцией Кира Ярмыш.

Впрочем, в эту версию охотно верят многие, ведь Алексей в свои 44 года, по их мнению, априори не может иметь серьезные проблемы со здоровьем. Стало быть, надо найти виноватого. На ум приходит лишь действующая власть, с которой вот уже несколько лет у Навального, мягко сказать, не самые приятные отношения.

Журналист Алексей Пивоваров справедливо заметил, что смерть главного оппозиционера страны никому не нужна. “Последнее, чего хотели бы омские чиновники и фсбэшники, – это чтобы он умер в их “зоне ответственности”, – считает он.

Сегодня тот редкий случай, когда я надеюсь, что традиционное российское нежелание брать на себя ответственность сыграет добрую роль в судьбе Алексея Навального. Думаю, что последнее, чего хотели бы омские чиновники и фсбэшники, — это чтобы он умер в их «зоне ответственности» pic.twitter.com/IKKL4A78Oz

— Алексей Пивоваров (@pivo_varov) August 20, 2020

Да и на фоне протестов в Белоруссии история про отравление Навального властями выглядит нелогично. Неужто дотянулась рука Александра Лукашенко, который не исключает присутствия приспешников оппозиционера на протестах в республике? Нет. Бред какой-то.

Но если не свои, то кто? Правильно! Американцы. По мнению гендиректора МИА “Россия Сегодня” Дмитрия Киселева, спецслужбам США отравленный Навальный гораздо интереснее, чем здоровый. А российские власти, по словам ведущего “Вестей”, привыкли к Алексею, который “особых проблем не доставлял”.

Надеюсь, для лечения Алексея будут созданы наилучшие условия и будут привлечены лучшие из имеющихся врачей. Скорейшего выздоровления.

— Алексей Пивоваров (@pivo_varov) August 20, 2020

Остается ждать выздоровления Навального, который без посторонней помощи может представить целое расследование про свое отравление. Впереди лишь три варианта развития событий, два из которых – признание Алексея в болезни или череда разоблачающих выпусков на “Ютуб”.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

23.07 / «Мне бы кипятильник и расческу»

16.07 / Назван продукт, который нужно избегать детям первых лет жизни

27.07 / Мнение: Роскосмос опять запустил

14.08 / Гороскоп на сегодня, 15 августа 2020 года

05.08 / Учёные: Предотвращение избыточного веса – эффективный способ борьбы с артритом

10.07 / Предсказание о «малом конце света» в 2023 году

27.07 / О герое Великобритании Томе Муре снимут фильм: Клинт Иствуд и Энтони Хопкинс претендуют на главную роль

18.08 / В Белоруссии могут запретить «ВКонтакте»

09.07 / Мнение: Арест Фургала

11.07 / Мнение: ЧВКшники в Сокне

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска