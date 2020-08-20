Кому выгодно отравление Алексея Навального

20.08.2020, 21:43, Разное

О состоянии Алексея Навального пока, по большому счету, ничего неизвестно. Омские медики лишь подтвердили, что оппозиционер находится в реанимации. А информация об отравлении является лишь предположением, которое озвучила пресс-секретарь Фонда борьбы с коррупцией Кира Ярмыш.

Впрочем, в эту версию охотно верят многие, ведь Алексей в свои 44 года, по их мнению, априори не может иметь серьезные проблемы со здоровьем. Стало быть, надо найти виноватого. На ум приходит лишь действующая власть, с которой вот уже несколько лет у Навального, мягко сказать, не самые приятные отношения.

Журналист Алексей Пивоваров справедливо заметил, что смерть главного оппозиционера страны никому не нужна. “Последнее, чего хотели бы омские чиновники и фсбэшники, – это чтобы он умер в их “зоне ответственности”, – считает он.

Сегодня тот редкий случай, когда я надеюсь, что традиционное российское нежелание брать на себя ответственность сыграет добрую роль в судьбе Алексея Навального. Думаю, что последнее, чего хотели бы омские чиновники и фсбэшники, — это чтобы он умер в их «зоне ответственности» pic.twitter.com/IKKL4A78Oz

— Алексей Пивоваров (@pivo_varov) August 20, 2020

Да и на фоне протестов в Белоруссии история про отравление Навального властями выглядит нелогично. Неужто дотянулась рука Александра Лукашенко, который не исключает присутствия приспешников оппозиционера на протестах в республике? Нет. Бред какой-то.

Но если не свои, то кто? Правильно! Американцы. По мнению гендиректора МИА “Россия Сегодня” Дмитрия Киселева, спецслужбам США отравленный Навальный гораздо интереснее, чем здоровый. А российские власти, по словам ведущего “Вестей”, привыкли к Алексею, который “особых проблем не доставлял”.

Надеюсь, для лечения Алексея будут созданы наилучшие условия и будут привлечены лучшие из имеющихся врачей. Скорейшего выздоровления.

— Алексей Пивоваров (@pivo_varov) August 20, 2020

Остается ждать выздоровления Навального, который без посторонней помощи может представить целое расследование про свое отравление. Впереди лишь три варианта развития событий, два из которых – признание Алексея в болезни или череда разоблачающих выпусков на “Ютуб”.