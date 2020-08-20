Эксперт исключил сотрудничество Кремля с “марионеткой” Тихановской

20.08.2020, 21:43, Разное

В текущей ситуации России нет большого смысла взаимодействовать со Светланой Тихановской, считает член высшего совета общероссийского движения “СИЛЬНАЯ РОССИЯ” Максим Бардин. “Политик не принадлежит сама себе”, – сказал эксперт в комментарии для “Дни.ру”.

Оппоненты белорусского лидера делают ставку на Тихановскую и ищут способ продлить избирательную кампанию, объявить ее незавершенной. “Для этой цели закулисные манипуляторы готовы анонсировать партнерские отношения с России. Однако эти обещания будут быстро забыты после смещения с поста Лукашенко и прихода к власти новой политической группы”, – уверен аналитик.

По его мнению, оппозиция подталкивает молодого и неопытного политика к обострению политической борьбы. “Начинают эксплуатировать судьбу Тихановской, пытаются манипулировать ей”, – считает Бардин.

Поддержка Тихановской на выборах значительной частью белорусов – результат протестного голосования против Лукашенко, продолжает эксперт. “Часть голосов была отдана за “пострадавшую женщину”, не за политическую программу. Такая ситуация благоприятна для протеста, для Майдана, но отнюдь не для конструктивного созидания”, – оценил ситуацию политолог.

На его взгляд, участие Тихановской в выборах стало следствием трагического стечения обстоятельств. В президентской гонке планировал участвовать ее супруг, но его арестовали и обвинили в нарушении общественного порядка, напомнил Бардин.

“Получается, что ее участие в избирательной кампании отчасти символизировало личный конфликт семьи Тихановских и президент Лукашенко”, – резюмировал политолог.

Напомним, что на президентских выборах 9 августа Светлана Тихановская заручилась поддержкой 10% граждан. Она не признала итоги голосования. Спустя несколько дней после выборов политик была вынуждена уехать Литву. Оттуда Тихановская объявила, что готова стать национальным лидером белорусов.