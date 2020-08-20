Запорожские казаки-артисты проверили Зеленского на храбрость

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20.08.2020, 21:40, Новости дня

Во время визита Владимира Зеленского в Запорожскую область местные артисты конного театра проверили на храбрость украинского президента. Как передаёт «СТРАНА», они предложили Зеленскому разрубить саблей огурец на его ладони и тот согласился.


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19 августа президент Украины Владимир Зеленский, побывал в Запорожской области с рабочим визитом. Как пишет «СТРАНА», он также посетил остров Хортица, где стал действующим лицом опасного трюка: казаки проверили на храбрость президента Украины, разрубив острой саблей огурец на его руке. 

Вначале местные казаки, артисты из конного театра, продемонстрировали президенту трюки на храбрость с использованием сабель и плетей.

А затем они предложили Зеленскому разрубить саблей огурец на его ладони и тот согласился.

Как отмечает издание, по словам очевидцев, личная охрана Зеленского была шокирована таким решением, однако президент её отогнал. После выполнения трюка все поаплодировали мастерству современных казаков и храбрости украинского президента.



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