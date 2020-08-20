 

Турция и Катар помогут создать регулярную армию в Ливии

20.08.2020, 21:40, Новости дня

Турция и Катар направят военных специалистов в Ливию, для того чтобы обеспечить подготовку кадров и оказать материально-техническую помощь вооружённым силам страны, передаёт Daily Sabah. Как отмечает издание, регулярная армия Ливии будет создана на основе модели, которую Турция ранее уже использовала в Азербайджане.


Reuters

Турецкие военные помогут Ливии в реорганизации вооружённых сил в регулярную армию по образцу, который использовался при подготовке армии Азербайджана, пишет Daily Sabah.

Как отмечает издание, в скором времени турецкие военные прибудут в Ливию, для того чтобы совместно с Катаром обеспечить подготовку кадров и оказать материально-техническую помощь вооружённым силам страны.

Всё это, считают в Анкаре, необходимо для восстановления регулярной армии Триполи, которая в настоящее время представляет собой неофициальное объединение из ополченцев, солдат из различных племён и кланов. Ожидается, что благодаря помощи Турции и Катара в Ливии удастся упорядочить набор и подготовку военнослужащих и создать официальную армию.

При этом инициатива Анкары аналогична соглашению о военной подготовке, подписанному с Баку в 1993 году. Тогда представители турецкой жандармерии обучали азербайджанских коллег, также оказывая вооружённым силам Азербайджана техническую поддержку.

Издание напоминает, что в декабре прошлого года на фоне наступления на Триполи армии генерала Халифы Хафтара правительство национального согласия Фаиза Сараджа направило Турции официальный запрос на оказание военной помощи «на земле, на воде и в воздухе». Уже в январе после одобрения парламентом в Анкаре договора, в Триполи прибыли первые турецкие солдаты.

При этом во вторник Хафтар объявил о снятии продолжавшейся несколько месяцев блокады производства нефти, о чём сообщил глава подконтрольной генералу Службы охраны нефтяных объектов Ливии Наджи аль-Магриби.

«Хафтар отдал приказ открыть порты и объекты, чтобы положить конец проблемам, с которыми ливийцы сталкиваются во многих сферах жизни, и защитить инфраструктуру нефтедобывающих и экспортных объектов», — заявил Наджи аль-Магриби.

Добыча нефти в Ливии практически остановилась после того, как в январе сторонники Хафтара закрыли нефтяные объекты в восточных частях страны, чтобы ограничить ресурсы признанного ООН правительства Ливии, пишет Daily Sabah.



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