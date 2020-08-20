 

Чубайс предложил отказаться от денежных пожертвований детским домам

20.08.2020, 21:25, Разное

Глава «Роснано» Анатолий Чубайс предложил промышленникам не поддерживать материально детские дома. Вместо этого экономист посоветовал оказывать помощь выпускаемой продукцией.

– Ну дадите вы им денег, а дальше что? Все равно они потом понесут их обратно в магазины и будут покупать вашу продукцию, но только теперь уже не по оптовым ценам, а с большой наценкой. Это же деньги на ветер. А так и им экономия, и вам с реализацией проще. А смогут выгодно реализовать — сами купят себе всё что хотят. Заодно поймут, что не всё преподносится на блюдечке. В конце концов, мы не для того проводили свои экономические реформы, чтобы незащищенным слоям населения жилось как миллионерам, — заявил управленец.

Инициативу уже поддержали многие отечественные производители. Так, извеcтный бренд «Пять озёр» выделил cвердловским детским домам вместо обеoанных путёвок в Крым 200 тысяч бутылок водки, а «Уралвагонзавод» вместо средств на ремонт аварийных помещений щедро пожертвовал им 4000 тонн шпал.

Источник: ИА “Панорама” – 😅



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