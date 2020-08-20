Мнение: “Болезнь Дмитрия Быкова”?

20.08.2020, 21:23, Разное

Внешне, кстати, вся история с Навальным, что называется, “до степени смешения” похожа на прошлогоднюю историю с загадочной “болезнью” нашего известного поэта и публициста Дмитрия Быкова. Вот хотя бы заголовок одного из СМИ: “Дмитрий Быков после комы рассказал об отравлении”.

Сравним: то и другое произошло в самолете, тоже была экстренная посадка, тоже срочная госпитализация в провинциальной больнице, Быков тоже впал в кому, к нему тоже поначалу не пускали жену… Причем, что интересно – несмотря на поднявшийся тогда переполох и сообщения во всех газетах, а также в новостных программах федеральных каналов – до сих пор никто не знает, что же все-таки случилось с Дмитрием и чем он “болел”. Вот что он сам говорит (цитата из статьи по ссылке выше):

“По мнению писателя Дмитрия Быкова, его резкое ухудшение состояния здоровья на борту самолета из Екатеринбурга в Уфу и последующая госпитализация были вызваны отравлением. Об этом он рассказал в своей авторской программе «Один».

«Я не могу, к сожалению, вам сообщить никаких сенсаций, потому что врачебную тайну здесь очень хорошо умеют блюсти, и больше того, здесь очень умеют скрывать обстоятельства даже от самого больного.

Я точно совершенно знаю, что причина моего отравления, это было отравление, не установлена»

Тоже что-то не то съел перед полетом?