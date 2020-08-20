Гинеколог Екатерина Жуманова рассказала об опасности раннего климакса

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20.08.2020, 21:17, Разное

Гинеколог Екатерина Жуманова объяснила, почему климакс может наступать в раннем возрасте и к каким опасным последствиям он может привести. Подавление гормональной активности яичников у каждой женщин происходит индивидуально, но если менопауза наступает до 45 лет, то это может быть вызвано заболеваниями.
Менструальный цикл и активность половых желез женщины являются сложной системой, регулирующейся гонадотропными гормонами гипофиза. Причины наступления ранней менопаузы могут иметь различное происхождение. В эфире программы “Жить здорово” врач рассказала, что к преждевременному климаксу может привести такой процесс, как истощение яичников, так как после 37 лет расходование яйцеклеток в два раза ускоряется. Вторым фактором может быть проведение одной или нескольких гинекологических операций на яичниках, снижающих запас яйцеклеток.

Ранний климакс может наступить в результате перегрузки нервной системы. Постоянные стрессы неблагоприятно отражаются на женском организме, однако ему удается адаптироваться к любым сложным ситуациям. Преждевременную менопаузы не следует списывать на генетические особенности, ведь женщины наследуют не только данные матери, но и отца. Наступление климакса в 35-40 лет чревато появлением лишних килограммов, остеопороза, гипертонии, проблем с кожей, ранним инфарктом или инсультом, отметила Екатерина Жуманова.



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