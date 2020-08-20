СБУ заявила о раскрытии «агентурной сети ФСБ» на юге Украины

20.08.2020, 21:08, Новости дня

Служба безопасности Украины сообщила о раскрытии агентурной сети ФСБ РФ в Херсонской области под руководством бывшей сотрудницы областной госадминистрации.

Отмечается, что свое заявление СБУ сделала в тот же день, когда ФСБ сообщила, о предотвращении похищения в РФ одного из лидеров народного ополчения Донбасса по заказу СБУ, передает РИА «Новости».

«Контрразведчики Службы безопасности Украины пресекли деятельность агентурной сети ФСБ РФ, действовавшей на территории Херсонской области под руководством бывшей сотрудницы облгосадминистрации», – сообщили в СБУ.

По данным СБУ, было установлено, что гражданка Украины была завербована сотрудником ФСБ РФ во время в Крыму в 2015 году. Она получила задание собирать разведывательную информацию о военных объектах и сотрудников СБУ. По данным украинской службы, женщине было поручено изучать общественно-политическую обстановку в южном регионе страны, передавать данные о деятельности местных органов государственной власти и управления, неправительственных международных фондов и организаций, а также отдельных лояльных к РФ политических и общественных деятелей.

В СБУ утверждают, что женщина для выполнения задач для ФСБ привлекла других жителей Херсона.

На данный момент продолжаются неотложные следственные действия по месту жительства членов агентурной сети. В украинском ведомстве сообщают, что при обысках были обнаружены доказательства причастности к проведению разведывательной деятельности в ущерб интересам Украины, в частности, средства связи, компьютерная техника и электронные накопители информации.

Руководителя сети задержали. «Следователями СБУ ей подготовлено подозрение в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 [государственная измена, наказывается лишением свободы на срок от двенадцати до пятнадцати лет с конфискацией имущества или без таковой] Уголовного кодекса Украины, и избрании меры пресечения», – говорится в заявлении ведомства.

Процессуальный статус других участников сети будет определен по результатам завершения следственных действий.

Напомним, в четверг стало известно, что ФСБ пресекла попытку Службы безопасности Украины похитить в РФ одного из лидеров народного ополчения Донбасса и вывезти его на Украину. Отмечается, что организатором и координатором акции выступили граждане Украины Андрей Байдала и Игорь Мищенко. ФСБ показала видео задержания сотрудников СБУ.

Сообщалось, что для похищения были сформированы две группы из членов российской ОПГ, им пообещали за работу 200 тыс. долларов и выплатили аванс в 50 тыс. долларов. Семь фигурантов уголовного дела заключены под стражу, им предъявлено обвинение.

Сразу после задержания почти все обвиняемые в попытке похищения одного из лидеров народного ополчения Донбасса по заказу Службы безопасности Украины (СБУ) дали признательные показания.