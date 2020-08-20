 

Мятежники в Мали решили назначить президента на время переходного периода

20.08.2020, 21:08, Новости дня

Военные, совершившие госпереворот в Мали, заявили о намерении назначить «президента переходного периода», сообщило агентство AFP со ссылкой на заявление мятежников.

Отмечается, что на время переходного периода станет «гражданское или военное» лицо, передает ТАСС.

Напомним, группа высокопоставленных военных в районе Бамако устроила мятеж. Военные арестовали ряд министров, а также президента страны Ибрагима Бубакара Кейта и премьер-министра Бубу Сиссе. Сообщалось также, что они арестовали сына президента Карима Кейта. Позже арестованный президент сообщил, что уходит в отставку.

При этом правительство Мали обратилось к мятежникам с заявлением, в котором призывало к спокойствию и диалогу. Коммюнике было подписано премьер-министром.

В среду мятежные военные, захватившие власть в Мали, сообщили, что поступили так, поскольку желают организовать в стране проведение честных выборов.

Главой созданного мятежниками Национального комитета для спасения народа в Мали стал полковник Ассими Гоита.



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