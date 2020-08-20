Почините табло!

20.08.2020, 21:05, Разное

Если можно пересматривать даже результаты выборов, то почему нельзя — результаты футбольных матчей?

Самый громкий скандал в отечественном футболе за последние месяцы — судейство матча «Спартак» — «Сочи» — заставляет меня вернуться к написанному в «Новой газете» аж пятнадцать (!) лет назад. А именно — к статье «Судить победителей» (28 июля 2005 года). Много лет, и не только в этой статье, я выступал за введение системы видеоповторов — позволяющих оперативно просмотреть спорную ситуацию на поле и принять решение, исключающее судейскую ошибку. Мне отвечали, что это невозможно. Что, мол, футбол тем и прекрасен, что судьи совершают ошибки, как это свойственно человеку вообще, что введение повторов «затянет игру» и так далее и тому подобное. Прошли годы — и выяснилось, что видеоповторы ввести не только можно, но и нужно, и никто уже с этим не спорит. В таком случае не вернуться ли к обсуждению второго из моих тогдашних тезисов — о том, что необходимо исправлять «результативные» ошибки судей?

Любой футбольный болельщик, разбуди его ночью, с ходу перечислит несколько матчей, где его любимая команда лишилась очков из-за судейских ошибок. И неважно — случайных или намеренных.

Да, впоследствии довольно часто удается доказать, что имела место ошибка.

Порой удается добиться наказания судей — вплоть до длительного отстранения от футбола, как сейчас наказаны судьи упомянутого матча «Спартак» — «Сочи».

Но чего не удается добиться никогда — это пересмотра счета матча, на который «результативно» повлияла ошибка судей. Это абсолютное «табу». Как бы ни ошибались судьи, что бы ни вытворяли на поле, итоговый счет на табло останется неизменным. И это знают все — и игроки, и тренеры, и букмекеры, и судьи.

Никаким боком я не поклонник «Спартака» (которого в Петербурге, мягко сказано, не любят). Но то, что судья Казарцев (заметим, далеко не в первый раз совершающий «результативные ошибки) в игре с «Сочи» отнял у «Спартака» два очка, — медицинский факт. Ошибка его признана.

Так почему этим все должно заканчиваться? Верните отобранные очки. Нельзя? А почему, собственно?

Медицинская бригада оказывает помощь вратарю «Сочи» Сослану Джанаеву

Можно, хотя и непросто, пересмотреть вердикт обычного суда и отменить незаконный приговор.

Можно (хотя и крайне сложно) пересмотреть результаты выборов, если они подделаны. Как мы видели в Югославии и Украине и как мы видим в Беларуси, можно потребовать пересмотреть даже результаты выборов президента — и этого добиться.

Можно пересмотреть итоги конкурса, если он проведен с нарушениями.

Можно пересмотреть результаты экзамена, если проверяющие сделали ошибку.

Можно через много лет после соревнований пересмотреть результаты Олимпиад и чемпионатов мира — если доказано применение допинга победителями и медалистами.

А результат футбольного матча, который искажен ошибкой судьи, пересмотреть почему-то никак нельзя. Максимум — наказать судью. С какой стати?

Нетрудно представить, что бы было, если такая же логика торжествовала в приведенных выше примерах.

Приговор отменен — а приговоренному говорят: «Судью мы наказали, а вы будете сидеть и дальше».

Итоги выборов подделаны, фальсификация доказана в суде, фальшивые протоколы аннулированы — но вместо того, чтобы вернуть мандаты тем, кто на самом деле избран, им говорят: «Мы наказали членов избиркома, а депутатами так и останутся те, кого ими объявили первоначально». В Петербурге, заметим, были ситуации, когда еще несколько месяцев после отмены фальшивых протоколов победителям не возвращали мандаты — но это никак нельзя признать нормальным…

При рассмотрении апелляции на результат ЕГЭ выяснилось, что ответы были неправильно оценены, а школьнику говорят: «Проверяющий наказан, но балл у тебя не изменится».

Наконец, применение спортсменом допинга доказано, но он все равно остается при своей нечестно полученной медали — а конкурентам говорят: «Ничего пересматривать не будем»…

Последствия использования такой логики, думаю, очевидны. И в первую очередь для судеб тех, кто попал под несправедливый приговор, кого лишили законной победы на выборах, кому, занизив баллы ЕГЭ, не дали поступить в университет и так далее. Применение допинга при этом станет повсеместным: чего стесняться, если медали потом никто не отберет?

А если говорить о футболе, то если судейские решения так и останутся «вечными» и принципиально не подлежащими пересмотру, то клубы (о чем я говорил еще полтора десятилетия назад) будут знать, что самый выгодный бизнес — это вкладываться не в игроков, а в судей. И будет процветать коррупция — как бы ни менялось руководство РФС, сколько бы громов и молний ни метали тренеры «обиженных» команд и сколько бы возмущенных статей ни писали бы журналисты.

Но, даже если исключить коррупционный фактор и оставить «человеческий», остается вопрос: почему команды должны лишаться очков, медалей, игры в еврокубках из-за доказанных судейских ошибок?

Ввели систему VAR для видеоповторов — прекрасно. Но, если выясняется, что она не гарантирует отсутствие ошибок (тем паче таких «странных», как у судьи Казарцева), значит, надо делать следующий ход и пересматривать результат такого матча. Тем более что видов ошибок, которые меняют результат, не так много: незасчитанный или засчитанный гол и назначенный несправедливо пенальти, приведший к голу.

Испанский судья Карлос дель Серро Гранде отсматривает возможное нарушение на VAR. Фото: ЕРА

И не надо криков об «определении результата за пределами поля». Результат на самом деле был определен на поле — просто его неправильно определили. И в этом случае можно и нужно исправить ошибку уже после матча. Это первое.

А второе, напрашивающееся, — использование VAR должно быть не таким, как сейчас, когда все отдано на откуп судье и видеоассистенту, которые сами решают,смотреть или не смотреть повтор.

Правом потребовать просмотреть повтор (причем в их присутствии) в спорных ситуациях должны быть наделены и тренеры играющих команд.

В случае если все предложенное будет реализовано, «результативных ошибок» может стать существенно меньше.

В том числе и потому, что не будет выгоды их совершать.

Борис Вишневский

обозреватель, депутат ЗакСа Петербурга