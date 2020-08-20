 

В США создали материал для защиты стволовых клеток и снижения риска сердечного приступа

20.08.2020, 20:53, Разное

В США хирурги и биоинженеры создали новый материал, позволяющий защитить стволовые клетки и снизить риск появления сердечного приступа. Разработка будет актуальной для лечения повреждений после инфаркта или инсульта.
Специалисты, представляющие Университет Райса, вместе с коллегами из Медицинского колледжа Бейлора разработали биоматериал в виде капсул, в основе которых используются мезенхимальные стволовые клетки (МСК), способные заживлять раны. Новое средство предназначено для имплантации в зоне поврежденных сердец с применением минимально инвазивных методов.

Исследователи выявили, что по прошествии нескольких недель у грызунов сердце с повреждением в 2,5 раза быстрее восстанавливалось после получения экранированных стволовых клеток. МСК-капсулы в пораженной области удерживались при помощи перикарда, являющегося покрывающей сердце мембраной. Проведенные после двух недель тесты продемонстрировали, что капсулы, помещенные внутрь имплантированных сфер, процветают и успешно справляются со своими функциями.



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