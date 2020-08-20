Ученые: Воздействие бисфенола А связано с повышенным риском смертности

20.08.2020, 20:53, Разное

В Колледже общественного здравоохранения Университета Айовы исследователи после проведенного исследования выяснили, что высокое воздействие такого органического соединения, как бисфенол А (BPA) может быть связано с высоким риском смертности от всех факторов. К таким выводам эксперты пришли, получив данные репрезентативной когорты взрослых участников из США.

Бисфенол А (BPA) представляет собой вещество, наиболее часто используемое производителями для создания предметов повседневного спроса. Большое количество соединения содержится пластиковых бутылках, контейнерах для еды, бытовой технике, игрушках и других изделиях. При попадании вещества в организм у женщин и мужчин могут появиться проблемы с фертильностью; может нарушиться работа щитовидной железы, увеличивается риск возникновения ожирения, диабета, появляются проблемы с дыхательной системой.

Как сообщается в статье журнала JAMA Network Open, влияние опасного соединения увеличивало вероятность летального исхода. Согласно результатам исследования, проведенного экспертами во главе с доктором медицинских наук Вэйем Бао, были идентифицированы 344 случая смерти, из них 71 – по причине заболеваний сердечно-сосудистой системы и 75 случаев, вызванных раком. Эксперты изучали данные 3,8 тысяч участников от 20 лет и старше с 2003 по 2008 год с обязательной проверкой анализов мочи на содержание BPA. Вероятность смерти была выше у тех испытуемых, в мочи которых оказалось большее количество бисфенола А.