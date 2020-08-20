 

Певица Ирина Нельсон обратилась в полицию из-за угроз убийства

20.08.2020, 20:53, Разное

Популярная певица Ирина Нельсон, являющаяся солисткой поп-группы “Reflex”, обратилась в правоохранительные органы. Причиной стали угрозы убийства в их с супругом Вячеславом Тюриным адрес.
По данным Telegram-канала Mash, мужу исполнительницы на электронную почту поступают сообщения угрожающего содержания. Один из текстов цитирует источник: “Три дня назад вырыл в Московской области две могилы: тебе и твоей Ирине Нельсон”. Тайный злоумышленник требует от семейной пары отправить на его счет сумму в 850 тысяч рублей, иначе певицу и её супруга ждет физическая расправа.

Семейный юрист Вячеслава Тюрина и Ирины Нельсон предполагает, что письма с угрозами принадлежат авторству психически ненормального человека. По мнению источника, именно адвокат порекомендовал супругам обратиться в полицию.



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