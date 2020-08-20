Аксенов оценил слова Зеленского о быстром способе «вернуть» Крым

20.08.2020, 20:48, Новости дня

Выражение «возвращение Крыма», которое часто используют на Украине, следует внести в политический словарь как синоним выражению «мартышкин труд», считает глава республики Сергей Аксенов.

«Во-первых, ничего на Украине процветать не будет до тех пор, пока там не откажутся от бандеровской идеологии и русофобии, не осудят государственный переворот 2014 года, не посадят в тюрьму его организаторов и исполнителей и не накажут виновных в убийствах людей в Одессе и на Донбассе. Во-вторых, само словосочетание «возвращение Крыма», которое украинские политики повторяют чуть ли не ежедневно, начиная с марта 2014 года, уже пора вносить в политический словарь как термин, обозначающий пустое и бессмысленное прожектерство, ритуальные пропагандистские заклинания, подменяющие реальную политику. Или как синоним известного народного выражения «мартышкин труд», – написал Аксенов на своей странице «Вконтакте».

Так он прокомментировал заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что Украина якобы сможет вернуть Крым быстрее, если соседняя с полуостровом Херсонская область будет процветать.

Аксенов отметил, что риторика и поведение Зеленского в отношении Крыма до мелочей повторяют риторику и поведение бывшего президента Петра Порошенко. «Вроде бы талантливый артист, а занимается откровенным плагиатом», – написал глава Крыма.

Напомним, Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Киев отказался признавать воссоединение Крыма с Россией и считает его «оккупированной» территорией. Президент Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.