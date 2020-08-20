Меркель и Макрон прокомментировали ситуацию в Белоруссии

20.08.2020, 20:48, Новости дня

Европейские страны готовы вести диалог с белорусскими властями и президентом Александром Лукашенко, но он до сих пор не выходил на связь ни с кем из европейских лидеров, сообщила канцлер ФРГ Ангела Меркель.

Это значит, прежде всего, что люди в Белоруссии, которые показали большую храбрость, должны иметь возможность участвовать в определении судьбы страны, что будет диалог при посредничестве, например, ОБСЕ», – передает РИА «Новости» ее слов на совместной конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Она отметила, что председатель Евросовета Шарль Мишель проинформировал Путина о результатах саммита лидеров ЕС накануне.

«Я считаю, что это очень хорошо. Мы тем самым показываем, что мы готовы с Россией и, если будет такое желание, с Белоруссией, но президент Лукашенко до сих пор ни с кем не говорил по телефону, что мы ищем диалога. Мы будем настаивать на определенных вещах, в том числе освобождение заключенных, никакого насилия, свобода выражения мнений и право собраний, а также инклюзивный диалог в стране», – добавила Меркель.

Как сообщил французский лидер, ЕС заинтересован в демократическом переходном периоде в Белоруссии, достигнутом путем диалога, и проведении хорошо организованных выборов, передает ТАСС.

«Мы заинтересованы в демократическом и всеобъемлющем переходном периоде в Белоруссии. Этот переход должен быть осуществлен путем диалога. Стране необходимы справедливые выборы», – отметил он.

Также он подчеркнул, что необходимо избежать «повторения того, что произошло на Украине».

Также Макрон отметил, что Белоруссия самостоятельно должна организовать диалог между властью, оппозицией и гражданским обществом.

«В Белоруссии необходим диалог между властями, оппозицией и гражданским обществом. Мы хотим, чтобы белорусы смогли сами организовать этот диалог, но Евросоюз готов сопровождать этот процесс, если Белоруссия согласится на его посредничество», – сказал президент Франции.

Также он выразил готовность сотрудничать в этом с ОБСЕ и Россией и добавил, что ЕС готов внести вклад в диалог между властями Белоруссии и гражданами.

«Диалог между властями, оппозицией и гражданским обществом необходим. Мы хотели бы, чтобы этот диалог был установлен самими белорусами. Но ЕС готов сопровождать этот диалог, если роль посредника может быть полезной и, если этого захотят белорусы, с другими институтами, в том числе ОБСЕ. Включая Россию в требовательный диалог», – заключил он.

Напомним, ЕС объявил результаты выборов в Белоруссии сфальсифицированными.

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявляла, что ЕС готов сопроводить мирный переход власти в Белоруссии, а также намерен выделить 53 млн евро для белорусского народа.

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что нельзя допустить вмешательства в ситуацию в Белоруссии извне, и отметила, что в стране нужно проводить «национальный диалог, как это предлагает оппозиция в Белоруссии», возможно, при участии ОБСЕ.

Руководитель Евросовета Шарль Мишель сообщал, что в санкционный список по Белоруссии могут включить действующего президента страны Александра Лукашенко.