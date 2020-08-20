Пираты Сомали захватили судно впервые с 2017 года

20.08.2020, 20:48, Новости дня

Сомалийские пираты захватили судно под флагом Панамы, что стало первым успешным захватом с 2017 года.

Судно следовало в порт Могадишо из Объединенных Арабских Эмиратов, когда у него возникли технические проблемы, заявил, губернатор региона Гардафу полуавтономного северного региона Пунтленд Мусс Салах, передает Reuters.

Он сообщил, что на судно вечером напали шесть пиратов. Количество и национальность экипажа неизвестны, но ведутся переговоры об их освобождении.

Отмечается, что для сомалийских пиратов этот захват стал первым успешным за три года. На пике своего могущества в 2011 году пираты совершили 237 нападений у побережья Сомали и захватили сотни заложников.

Ранее пираты захватили танкер Curacao Trader в Гвинейском заливе, на борту находятся семь граждан России.

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