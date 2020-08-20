 

Члена координационного совета белорусской оппозиции Знака вызывают в Следком страны

20.08.2020, 20:45, Новости дня

Члена президиума Координационного совета белорусской оппозиции, адвоката Максима Знака вызывают в Следственный комитет Беларуси. Об этом пресс-служба совета сообщила в Telegram 20 августа.

“Максим Знак вызван на 10.00 21 августа в Следственный комитет для дачи пояснений по возбужденному уголовному делу”, – говорится в сообщении.

В комментарии российскому агентству “Интерфакс” Знак подтвердил эту информацию. Он рассказал, что ему позвонили и “пригласили на беседу”, повестки не было. Знак отметил, что его процессуальный статус – свидетель.

С 4-го по 8 августа в Беларуси проходило досрочное голосование на выборах президента, а 9 августа состоялось основное. На пост президента баллотировалось пять кандидатов. 14 августа ЦИК объявил окончательные итоги выборов президента. По официальным данным, победу одержал действующий президент Александр Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла оппозиционный кандидат Светлана Тихановская. Остальные кандидаты набрали менее 2%. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Выборы в Беларуси проходили без независимых международных наблюдателей. После закрытия избирательных участков 9 августа в нескольких городах начались протесты, которые длятся по сегодняшний день. К акциям присоединились трудовые коллективы крупнейших белорусских предприятий. Митингующие обвиняют власти в фальсификациях и требуют проведения новых выборов. Для разгона протестующих силовики применяли спецсредства, в частности в Минске они использовали светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы.

Во время протестов задержали около 7 тыс. демонстрантов, сотни получили травмы и ранения. По официальным данным, погибли четыре участника митингов, однако правозащитники и белорусские СМИ сообщают о большем числе жертв. По состоянию на 18 августа в СИЗО оставалось 44 человека.

16 августа в Беларуси состоялся крупнейший в истории митинг – на оппозиционную акцию протеста в Минске, по оценкам белорусских журналистов, вышло более 200 тыс. человек.

17 августа депутаты Европарламента отказались признавать результаты выборов президента Беларуси и заявили, что считают Лукашенко персоной нон грата в Евросоюзе.

Тихановская заявила о создании координационного совета 14 августа. 18 августа в штабе Тихановской заявили, что координационный совет для передачи власти в Беларуси готов к переговорам с Лукашенко.

Действующий глава государства не согласен на условия оппозиции, он заявил, что пока живой, других выборов в стране не будет. 19 августа он пообещал обеспечить координационный совет метлами и лопатами.

Генпрокуратура Беларуси открыла уголовное дело из-за создания координационного совета оппозиции.  В совете заявили, что не видят в своих предложениях по урегулированию ситуации в стране нарушения закона.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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