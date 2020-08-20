Личное: А что, если всё-таки отравили?

20.08.2020, 20:38, Разное

Скажу сразу, что в версию отравления Алексея Навального я не верю. Тем не менее, стоит её рассмотреть, хотя бы лишь потому, что сторонники теории заговора очень активны.

Отравили, визжат они.



Фото: Соцсети

ОК, давайте подумаем — кто это мог бы сделать?

«Кровавую руку Кремля» я отвергаю сразу по двум причинам.

Причина 1: Навальный давно не представляет угрозы для власти.

Алёшка потерял свой боевой запас, когда орал офисным хомячкам «Вперёд, бараны», а сегодня в состоянии вывести на улицу лишь пару тысяч столичных школьников.

Селяви, время протестов под предводительством Алексея прошло. Ему не верят даже свои, оппозиционно настроенные граждане и гражданки.

Причина 2: убийство Навального — удар по Кремлю.

Вспомните убийство никчёмного Немцова, как это было. Все ржали над гулякой Борькой, над его бабами. Никто не считал его лидером оппозиции.

Что мог сделать Борис? Повести за собой людей? Нет, он этого не мог сделать, потому что его политический вес даже среди сторонников был равен нолю.

Как только Немцова убили, его возвели на божничку. Марши Немцова, свалка цветов на Крымском мосту.

Боря вдруг стал символом борьбы против режима, хотя до этого был, напомню, ничтожеством в жизни.

Убить Навального автоматически означает возвести его в ранг святых борцов против Путина.

До этого всем было срать, а тут — покойник!

Его портреты тут же повесят на транспаранты. Организуют марш. Споют песню и пойдут на митинг.

Оно надо Кремлю? Очевидно, нет.

ОК, с Кремлём разобрались.

А кто ещё мог убить Алёшку?

Ищи, кому выгодно. Если представить, что Навального и в самом деле отравили, то выгодно это лишь тем, кто хочет вывести народ на улицы.

Кто эти люди? Их много. И у Ходора зуб на Путина. И там ещё в оппозиции куча червей.

Убьют Навального. Возведут на божничку. На волне протестов в Беларуси, в Хабаровске, в Башкирии легко создать волну и в Москве — главное, найти повод.

А чем труп Навального не повод? Не хуже, чем труп Немцова уж точно.

Логично? Да.

Важный момент, о котором я написала в Телеграме: опубликована запись из кафе, где Алёшка глотнул чайку:

https://t.me/lenamiro/6918

Своими глазами мы видим большой проходняк возле кассы Венской кофейни. Навальный садится за столик, а чай ему приносит помощник.

Очевидно, что так не травят. Чай покупает помощник. Отравитель не знает, кто выпьет стакан.

Если бы я рассматривала не наиболее реальную версию случившегося с Алёшкой, а отравление, то сказала бы, что единственный шанс — чисто гипотетический! — есть у того, кто поднёс Алёшке стаканчик.

Все остальные — та же продавщица на кассе — думают, что парень взял чай для себя.

А вы как думаете, возможно, что Навального отравили? Кто? Кому это выгодно, а кому нет?