Amnesty International требует расследовать обстоятельства предполагаемого отравления Навального

20.08.2020, 20:29, Новости дня

Правозащитная организация Amnesty International потребовала, чтобы российские власти полностью расследовали обстоятельства неожиданного и резкого ухудшения состояния здоровья оппозиционера Алексея Навального и позволили ему немедленно пройти диагностику и лечение у врачей, которым доверяет его семья. Политик был госпитализирован и помещен в реанимацию в Омске по пути из Томска в Москву.

«Администрация больницы, где сейчас находится Алексей Навальный, должна предоставить полный доступ к информации о лечении политика его семье и его лечащим врачам по выбору. Уже поступали сообщения, что его лечащему врачу не сообщают результаты анализов и её не посвящают в курс лечения. В свете существующих предположений о возможном отравлении это обстоятельство лишь добавляет подозрений», – заявила директор представительства Amnesty International в Москве Наталья Звягина.

«Обстоятельства госпитализации Алексея Навального должны стать предметом быстрого, тщательного и беспристрастного расследования с учетом высказанного его соратниками предположения об отравлении. В случае, если будет доказан преступный умысел, заказчики и исполнители этого преступления должны быть привлечены к ответственности», – добавила она.

«Обстоятельства случившегося с Алексеем Навальным слишком схожи с инцидентами с участием других жестких критиков российских властей, оппозиционных и гражданских активистов, в частности, политика Владимира Кара-Мурзы-младшего, а также издателя «Медиазоны» Петра Верзилова. Ни в одном из этих случаев не было проведено должного расследования, как и предполагаемого отравления Алексея Навального во время его административного ареста год назад», – напомнила Звягина.

Российский политик Владимир Кара-Мурза, дважды (в мае 2015 и феврале 2017 года) попадал в больницу с симптомами тяжелого отравления, причиной которого врачи назвали «токсическое действие неустановленного вещества».

Врачи берлинской клиники, куда доставили Петра Верзилова после предполагаемого отравления в сентябре 2018 года, пришли к выводу, что причиной его состояния могло стать некое вещество, попавшее в организм извне, но установить его природу они также не сумели.

В июле 2019 года Алексей Навальный был доставлен в больницу из спецприемника, где он находился под арестом за организацию мирных акций протеста. Власти утверждали, что причиной его состояния стала аллергическая реакция, но сам оппозиционер считал, что его отравили.