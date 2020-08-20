Amnesty International требует расследовать обстоятельства предполагаемого отравления Навального
20.08.2020, 20:29, Новости дня
Правозащитная организация Amnesty International потребовала, чтобы российские власти полностью расследовали обстоятельства неожиданного и резкого ухудшения состояния здоровья оппозиционера Алексея Навального и позволили ему немедленно пройти диагностику и лечение у врачей, которым доверяет его семья. Политик был госпитализирован и помещен в реанимацию в Омске по пути из Томска в Москву.
«Администрация больницы, где сейчас находится Алексей Навальный, должна предоставить полный доступ к информации о лечении политика его семье и его лечащим врачам по выбору. Уже поступали сообщения, что его лечащему врачу не сообщают результаты анализов и её не посвящают в курс лечения. В свете существующих предположений о возможном отравлении это обстоятельство лишь добавляет подозрений», – заявила директор представительства Amnesty International в Москве Наталья Звягина.
«Обстоятельства госпитализации Алексея Навального должны стать предметом быстрого, тщательного и беспристрастного расследования с учетом высказанного его соратниками предположения об отравлении. В случае, если будет доказан преступный умысел, заказчики и исполнители этого преступления должны быть привлечены к ответственности», – добавила она.
«Обстоятельства случившегося с Алексеем Навальным слишком схожи с инцидентами с участием других жестких критиков российских властей, оппозиционных и гражданских активистов, в частности, политика Владимира Кара-Мурзы-младшего, а также издателя «Медиазоны» Петра Верзилова. Ни в одном из этих случаев не было проведено должного расследования, как и предполагаемого отравления Алексея Навального во время его административного ареста год назад», – напомнила Звягина.
Российский политик Владимир Кара-Мурза, дважды (в мае 2015 и феврале 2017 года) попадал в больницу с симптомами тяжелого отравления, причиной которого врачи назвали «токсическое действие неустановленного вещества».
Врачи берлинской клиники, куда доставили Петра Верзилова после предполагаемого отравления в сентябре 2018 года, пришли к выводу, что причиной его состояния могло стать некое вещество, попавшее в организм извне, но установить его природу они также не сумели.
В июле 2019 года Алексей Навальный был доставлен в больницу из спецприемника, где он находился под арестом за организацию мирных акций протеста. Власти утверждали, что причиной его состояния стала аллергическая реакция, но сам оппозиционер считал, что его отравили.
Последнее из рубрики: Новости дня
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет