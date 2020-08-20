Белый дом о деле Бэннона: Трамп не имел отношения к сбору средств на строительство стены

20.08.2020, 20:29, Новости дня

Пресс-секретарь Белого дома Кэйли Макэнани опубликовала заявление в связи с сообщениями о выдвижении обвинений в отношении бывшего советника президента Дональда Трампа Стивена Бэннона, которого подозревают в мошенничестве в связи с кампанией сбора средств на строительство стены на границе с Мексикой.

«Как всем известно, президент Трамп никак не участвует в этом проекте и считает, что это делается только в целях пиара и, возможно, сбора средств», – заявила Макэнани.

Она напомнила, что сказал по этому поводу президент 12 июля 2020 года: «Я не был согласен с тем, чтобы этот очень маленький (крошечный) участок стены в сложной местности строился частной организацией, которая собирала деньги с помощью рекламы. Это было сделано только для того, чтобы выставить меня в дурном свете, и, возможно, теперь это даже не работает. Нужно было строить так же, как всю остальную стену, более 500 миль».

«Президент Трамп всегда считал, что стена должна быть государственным проектом, что это слишком крупный и сложный проект для реализации в частном порядке, – добавила Макэнани. – Администрация Трампа уже построила более 300 миль пограничной стены благодаря огромной работе, проделанной Инженерным корпусом Армии, а к концу года будет построено почти 500 миль. Наша южная граница безопаснее, чем когда-либо».

«Президент Трамп не имел дел со Стивом Бэнноном с момента предвыборной кампании и раннего этапа работы администрации, и он не знает людей, вовлеченных в этот проект», – подчеркнула пресс-секретарь.