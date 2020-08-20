Мнение: НЛО Илона Маска, космическая хохлома и ракеты-ледоколы

20.08.2020, 20:07, Разное

1. Илон Маск продолжает усложнять жизнь астрономам и исследователям космоса. На днях российский космонавт Вагнер снял с борта МКС фейковые НЛО:

Российские ученые объяснили неопознанные летающие объекты (НЛО), которые ранее попали на видео, снятое космонавтом Иваном Вагнером…

Старший научный сотрудник Государственного астрономического института имени П.К. Штернберга Владимир Сурдин заявил, что на видео, скорее всего, запечатлены спутники «Старлинк» компании «Спейс Икс» Илона Маска. «Очевидно почти, что это эскадрилья спутников Илона. Они пока вместе летают, потом разбегутся», — сказал Сурдин. Ученый полагает, что российский космонавт Вагнер вряд ли не знал об этом и наверняка хотел подшутить над своими подписчиками.

«Спутники такими стаями не летают, но вот после того, как их запускают подряд, они некоторое время движутся действительно», — отметил специалист. Сурдин подытожил, что на видео должно было попасть больше спутников, но не всем удалось отразить солнечный свет и, соответственно, попасть в поле зрения наблюдателя. Предположение Сурдина подтвердил его коллега академик Лев Зелёный.

https://lenta.ru/news/2020/08/19/nlo_starlink/

Как я ранее писал, спутники Илона Маска из группировки Starlink, которых планируется запустить до 40 тысяч, грозят помешать астрономическим наблюдениям с Земли:

https://olegmakarenko.ru/1914670.html

2. Повышенное внимание привлекла новая идея нашего космического руководителя:

https://ria.ru/20200810/1575583674.html

Российские космические корабли можно украшать хохломой и гжелью для сохранения традиций русского народного промысла, заявил генеральный директор “Роскосмоса” Дмитрий Рогозин в программе Юрия Костина “Личные связи” в YouTube.

“Народные промыслы. Та же самая гжель, хохлома, <…> Федоскино. Почему бы <…> не наносить часть этого узора на какие-то ракеты или корабли, не рекламируя “Роскосмос”, а рекламируя тех людей, которые сохраняют уникальные традиции?” — сказал он.

По словам Рогозина, есть и другая идея — сделать целую серию ракет-носителей с изображением городов Золотого кольца, чтобы рекламировать внутренний туризм.

Критики правы — от хохломы ракеты лучше летать не станут. Однако Рогозин говорит о другом — как лучше отрекламировать российский туризм.

Если в космосе и вправду начнут летать не приевшиеся всем бело-серые цилиндры, а яркие корабли с видами российских городов — это действительно может повысить интерес человечества к нашим туристическим брендам.

3. Вот как, оказывается, подводные лодки запускают ракеты прямо из-подо льда:

https://lenta.ru/news/2020/08/18/smekalka/

Российские подводники придумали новый способ запускать ракеты сквозь толстый арктический ледяной панцирь. Их смекалкой восхитились в американском журнале Forbes. <…>

Ранее существовало всего два способа решить эту задачу. Первый предполагал поиск полыньи и был ненадежен — отверстия необходимого размера поблизости могло и не оказаться, а на его поиск требовалось время, которое строго ограничено в рамках выполнения приказа о пуске. Второй же подразумевал взлом льда непосредственно корпусом подлодки — он, в свою очередь, был недостаточно безопасным, поскольку субмарина, даже будучи спроектированной с учетом возможности пробивать лед определенной толщины, все равно могла получить повреждения в ходе выполнения такого маневра. Кроме того, при всплытии она оказывалась уязвимой для потенциального противника.

В итоге российские специалисты разработали третий метод. Согласно ему, перед пуском МБР субмарина должна выпустить боеприпас поменьше, с осколочно-фугасной боеголовкой. Он проделывает во льду дыру нужного размера, через которую подлодка может, не всплывая, запустить баллистическую ракету.

По данным газеты, подобные ракеты-ледоколы были разработаны для подлодок проектов «Борей» и «Ясень». Их первые испытания состоялись в 2014 году и прошли успешно. В советские годы для этих целей пытались использовать торпеды, однако они не показали достаточную эффективность. Позже российские специалисты пытались пробить лед ракетами без заряда, за счет кинетической энергии, однако такой метод также не дал нужных результатов.