Ученые назвали склонность к раннему пробуждению вероятным симптомом старческого слабоумия

20.08.2020, 20:17, Разное

Британские исследователи провели исследование, в ходе которого выяснили, что склонность к раннему пробуждению может быть предвестником серьезного заболевания. Таковым, в частности, является болезнь Альцгеймера, иначе называемая старческим слабоумием.

На протяжении научной работы ученые, представляющие Имперский колледж Лондона (Великобритания), подробно изучили данные около полумиллиона человек, склонных к развитию болезни Альцгеймера. При этом во внимание принимались не только генетические особенности исследуемых жителей Туманного Альбиона, но и их режим сна и отдыха. В результате выяснилось, что люди, имевшие предрасположенность к появлению деменции в два раза большую по сравнению со своими “визави”, на 1% чаще проявляли склонность к меньшему времени сна и раннему пробуждению.

Исследователи подчеркнули, что привычка рано просыпаться вовсе не обязательно приводит в будущем к слабоумию, однако указанная тенденция вполне может быть принята в качестве возможного симптома заболевания. Объяснением этому служит способность генов, провоцирующих в старости деменцию, оказывать влияние на временной фактор пробуждения.

К слову, эксперты оговорились, что абсолютно большая часть принимавших участие в эксперименте британцев принадлежала к европеоидной расе, поэтому сделанные ими выводы нельзя однозначно проецировать на другие этнические группы населения. С целью более точной проработки зависимости прецедентов заболеваемости от нюансов пробуждения исследователи анонсировали ряд дополнительных исследований в ближайшей перспективе.