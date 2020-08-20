“Это же просто песня”: Рустам Солнцев эпатировал подписчиков архивными фото Ксении Бородиной

20.08.2020, 20:17, Разное

Известный шоумен и инста-блогер Рустам Солнцев разместил на своей странице в Instagram фотоколлаж из архивных снимков популярной телеведущей Ксении Бородиной. Удивительная перемена во внешности красавицы вызвала недоумение фолловеров.

Публикация представляет собой своеобразный “видеоклип”, в котором, под сопровождение культового хита Софии Ротару “Хуторянка”, происходит слайд-листание фотоснимков Ксении Бородиной, снятых, вероятно, задолго до её появления на телеэкране в начале “нулевых”. Стоит отметить, что для знаменитости в ту пору была характерна не только привычка наносить ультра-яркий макияж, но абсолютно не характерная для настоящего времени внешность – выяснилось, что до приобретения широкой популярности красотка была довольно “полненькой”. Видеоролик Солнцев сопроводил неоднозначным слоганом: “Это же просто песня. Люблю”. Что именно имел в виду шоумен, он подписчикам не пояснил.

Архивные фотоснимки ведущей передачи “Дом-2” вызвали некоторое удивление фолловеров инста-блогера. Впрочем, абсолютное большинство посетителей микроблога Солнцева отметило весьма эффектную и приятную перемену во внешности 37-летней Бородиной. По мнению поклонников телезвезды, похудев, она стала выглядеть намного красивее и моложе своего возраста. К слову, за день видеопубликацию просмотрели более 50 тысяч подписчиков.