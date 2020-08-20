«Не взрыв, а пшик» — пытаясь ввести санкции против Ирана, США рискуют дипломатической изоляцией

20.08.2020, 20:15, Новости дня

Попытки администрации Дональда Трампа продлить антииранское оружейное эмбарго в рамках ядерной сделки грозят США дипломатической изоляцией, так как другие стороны соглашения не видят в санкциях смысла, пишет The Wall Street Journal. При этом, как отмечает газета, усилия США на этом фронте никак не помешают Ирану закупать оружие у РФ и Китая.



Reuters

Стремление администрации Дональда Трампа вновь ввести санкции против Тегерана в рамках ООН грозит США дипломатической изоляцией. Вместе с тем усилия Вашингтона на этом фронте практически никак не помешают Ирану закупать вооружения у РФ и Китая, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на мнение ряда аналитиков и дипломатов.

Будучи постоянным членом Совета Безопасности ООН, США собираются с помощью своего права вето восстановить санкции ООН, которые действовали до заключения иранской ядерной сделки, известной также как Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД). В 2018 году администрация Трампа приняла решение выйти из этого соглашения, которое помимо США и Ирана подписал ряд мировых держав.

По словам Трампа, он поручил госсекретарю Майку Помпео сообщить Совбезу, что «Соединённые Штаты намерены восстановить практически все замороженные санкции ООН в отношении Ирана».

Однако, как считают аналитики, восстановление санкций со стороны США может затянуть Совбез в правовую трясину, а также спровоцировать ожесточённые споры между Вашингтоном и его союзниками по поводу свёртывания ядерной программы Тегерана.

При этом европейские державы не преминули заявить, что они не поддержат усилия США по восстановлению санкций в одностороннем порядке из-за своего желания сохранить сделку с Ираном. Кроме того, РФ и Китай утверждают, что у США нет юридического права восстанавливать санкции, а также дали чётко понять, что они собираются их проигнорировать.

«Мне кажется, что всё это закончится не взрывом, а пшиком, — считает главный переговорщик по СВПД в администрации Обамы Уэнди Шерман. — Будет много закулисных переговоров по поводу того, что с этим делать, но в итоге, по моему мнению, всем станет очевидно, что помимо США никто среди постоянных членов Совбеза не считает Вашингтон участником СВПД. Следовательно, США не имеют права восстанавливать санкции».

Стратегия администрации Трампа по восстановлению санкционного режима основывается на интерпретации резолюции Совета Безопасности 2231, а также на праве вето, которым США обладают в соответствии с уставом ООН. Своё «явное право» повторно наложить на Иран санкции Вашингтон обосновывает тем, что он является «государством-участником СВПД». При этом США не считают, что выход из иранской ядерной сделки каким-либо образом изменил положение американской стороны в рамках резолюции.

Вместе с тем, ряд высокопоставленных чиновников, включая верховного представителя ЕС по иностранным делам и бывших сотрудников администрации Обамы утверждают, что решение администрации Трампа выйти из сделки лишило её права восстанавливать санкции. Однако даже если не брать в расчёт юридические споры, США ещё только предстоит выработать план по практической реализации санкций в том случае, если члены Совбеза не захотят поддержать Вашингтон.

По мере приближения срока истечения иранского оружейного эмбарго (18 октября 2020 года) чиновники администрации Трампа всё активнее указывают на необходимость запретить Ирану импортировать оружие. При этом американские чиновники отмечают, что позиция Вашингтона нашла одобрение у Израиля и стран Персидского залива — которые, однако, не являются ни членами Совбеза, ни сторонами СВПД.

По мнению европейских чиновников, продление эмбарго может привести к столкновению в Совете Безопасности, которое может похоронить ядерную сделку, условия которой Иран по-прежнему соблюдает, пусть и частично. Чтобы избежать подобного исхода, европейские дипломаты предложили ряд компромиссных вариантов.

После того, как США уведомят Совбез о планах восстановить санкции, у других членов Совета будет 10 дней на то, чтобы предложить свои контрмеры, на которые Вашингтон сможет наложить вето.

«После восстановления санкций РФ и Китай могут начать продавать Ирану оружие, — отметил один высокопоставленный чиновник из администрации Трампа. — Но таким образом они как постоянные члены Совбеза нарушат свои обязательства, дестабилизируя при этом ситуацию на Ближнем Востоке. Для них это куда хуже, чем для нас».