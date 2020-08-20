Мнение: Требуем общения с сатрапами

20.08.2020, 20:11, Разное

Драма в четырех актах.

1. Координационный Совет Оппозиции Белорусии потребовал срочной встречи с представителями силовых структур Белоруссии (КГБ, МВД, СК и Прокуратуры) для обсуждения "требований большинства граждан".

2. Требования к сатрапам кровавого режима решили удовлетворить и на Координационный Совет Оппозиции завели уголовное дело по факту угрозы национальной безопасности и попыток захвата власти.

3. Несколько членов Координационного Совета вчера и сегодня написали заявления о выходе из его состава, узнав про открытое уголовное дело. Но как храбрится оппозиция, никто из президимума пока что не бежал.

4. Один из руководителей Координационного Совета Максим Знак уже на завтра вызван для дачи объяснений в Следственный Комитет, где над Знаком маячит 361-я статья УК Белоруссии. По этой статье можно отъехать на срок до 5 лет.

В общем, пообщаться оппозиционерам с силовыми структурами Белоруссии придется, но видимо не так, как они это себе представляли.

Статья 361. Призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь

1. Публичные призывы к захвату государственной власти, или насильственному изменению конституционного строя Республики Беларусь, или измене государству, или совершению акта терроризма или диверсии, или совершению иных действий, направленных на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь, либо распространение материалов, содержащих такие призывы, – наказываются арестом или лишением свободы на срок до трех лет.

2. Призывы, обращенные к иностранному государству, иностранной или международной организации, совершить действия, направленные на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь, либо распространение материалов, содержащих такие призывы, при отсутствии признаков более тяжкого преступления –наказываются арестом или лишением свободы на срок до трех лет.

3. Действия, предусмотренные частями 1 или 2 настоящей статьи, совершенные с использованием средств массовой информации или глобальной компьютерной сети Интернет, – наказываются лишением свободы на срок от двух до пяти лет.

https://kodeksy-by.com/ugolovnyj_kodeks_rb/361.htm

Интересно, как скоро начнутся крики про репрессии кровавого режима. На следующей неделе или уже на этой?



Между тем, сегодня по Белоруссии снова пройдут митинги в поддержку Лукашенко. Про них отдельно.