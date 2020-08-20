Внебрачная дочь князя Монако Жасмин Гримальди попала в больницу из-за коронавируса

20.08.2020, 20:02, Разное

Внучка Грейс Келли, внебрачная дочь князя Монако Альбера II и начинающая певица – 28-летняя Жасмин Грейс Гримальди – в середине июля объявила в Instagram, что больна COVID-19: тогда она записала эмоциональное видео, в котором едва сдерживала слезы. Когда Жасмин получила звонок из больницы с сообщением о положительном результате теста, по ее словам, она расплакалась, ведь за последние месяцы ей пришлось потерять нескольких друзей из-за коронавируса. Несколько часов назад Жасмин обновила информацию о своем состоянии, выложив снимок из больничной палаты.

Некоторые из вас знают, что у меня проблемы со здоровьем из-за Covid-19. Мой иммунитет ослаблен на некоторое время, но духом я не пала – я сильная женщина, я боец! Я счастлива объявить, что меня выписали из больницы, и теперь я дома, на извилистом пути к выздоровлению. Однако я провела в больнице весь уикенд, так как мои симптомы продолжали ухудшаться.

У меня развилась ветрянка, мое тело продолжает болеть, особенно сильную боль я чувствую в области легких, у меня резко поднимается температура, и я страдаю от изнурительных мигреней. У меня взяли анализы крови и мочи, сделали рентген грудной клетки. У меня низкий уровень лейкоцитов и лимфоцитов, а уровень С-реактивного белка, показателя воспалительных процессов, увеличен, – все это говорит о том, что вирус Covid-19 продолжает поражать организм.

Мне назначили антибиотики из-за угрозы развития пневмонии, а также из-за небольшого узелка, обнаруженного в моем правом легком, – это тоже может быть следствием вируса. Через несколько недель я снова пойду на осмотр и продолжу наблюдать за своими симптомами. Врачи все еще изучают мой случай и отмечают, что видели похожий сценарий у других людей.

Я очень подавлена и просто хочу, чтобы мое тело обрело покой и комфорт. Боль настолько неприятна и изнурительна, что я не могу делать ничего, кроме отдыха и прикладывания пакетов со льдом к телу для некоторого облегчения.

Я делюсь своей историей, чтобы вы были в курсе и, возможно, обратили внимание на схожие симптомы. Вирус Covid очень опасный и непонятный. Знаю, что мы все слишком много говорим о Covid, слишком много слышим о Covid и живем в страхе или отрицании этого вируса. Однако поверьте, я более чем готов к работе, но, к сожалению, у меня нет выбора. Слушайте свое тело! Защищайте себя, чтобы защитить других. Берегите себя!

Напомним, до брака с Шарлен Уиттсток у князя Альбера II была насыщенная личная жизнь, в результате которой у него появилось двое внебрачных детей. Каждого из них он до последнего не хотел признавать, и изменить решение его заставляли лишь тесты ДНК. О том, что Жасмин Грейс Гримальди – дочь самого князя Монако, было объявлено миру лишь в 2006 году, когда девочке исполнилось 14 лет. Все это время она жила в США, о ее отношениях с отцом ничего не было известно.

Только в июле 2015-го Жасмин решила выйти из тени и дать свое первое в жизни интервью – журналу Harper’s Bazaar.

Когда в СМИ появилась эта новость, мне было всего 14, у меня только началась учеба в старших классах. Это трудное время для любого подростка, на меня было направлено столько внимания. Но я знала, что в один день это пройдет. Я с большим нетерпением ждала момента встречи с отцом. Мне хотелось познакомиться с ним, узнать его, и чтобы он узнал меня. Здорово, что случилось именно так, как случилось. С тех пор у нас с ним замечательные отношения, – рассказывала тогда Жасмин.