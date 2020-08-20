 

Туристы из Китая попытались вернуть двойника Ленина в Мавзолей

20.08.2020, 19:31, Разное

Сегодня группа китайских туристов во время экскурсии по Красной площади обнаружила на газоне тело Владимира Ильича Ленина и принесла его в Мавзолей.

В действительности на газоне рядом с ГУМом лежал не Ленин, а москвич Александр Карлышев, который зарабатывает, фотографируясь с туристами в образе вождя мирового пролетариата.

Внешне он очень похож на Ильича, а его костюм и галстук пошиты по ленинскому образцу, взятому с фотографий. Немного выпив с двойником Сталина, Александр прилёг отдохнуть, но тут его заметили китайцы. Они решили, что злоумышленники похитили и бросили тело Ленина, подняли его и с почтением понесли к Мавзолею.

Сотрудники комендатуры Кремля, которые охраняют Мавзолей, были крайне удивлены, когда в двери усыпальницы начали стучать два десятка китайцев. Ещё больше они удивились, увидев, что туристы пытаются внести в вестибюль Мавзолея.

– Я даже отправил бойца посмотреть, на месте ли наш Владимир Ильич, настолько его двойник был похож. Потом я попытался объяснить китайцам, что этот Ленин не наш, но по-русски они не понимали, а я по-китайски не говорю. Полчаса пытался с ними объясниться, потом махнул рукой и принял «Ленина» под свою ответственность, — рассказал дежурный офицер комендатуры.

Занести Карлышева в траурный зал Мавзолея китайцам не дали. Они положили его на пол вестибюля и, низко поклонившись телу, ушли. Подождав несколько минут, офицеры выставили слегка протрезвевшего Ленина вон.

Источник: ИА “Панорама” – 😅



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