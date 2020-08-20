 

Мнение: Хреново дело

20.08.2020, 20:02, Разное

Телеграм-канал База сообщает, что на фоне отравления неизвестным (не могут до сих пор определить!) веществом у Навального произошел отек мозга. Все тут натужно ржали над “новичком” – но ведь нельзя было не заметить, что отравление – это в России устоявшаяся практика, причем часто – это именно “почерк спецслужб”. Тут и Литвиненко, и Егор Гайдар, и Щекочихин, не только Скрипали. В блогах сейчас приводят леденящие кровь списки отравленных за последние 20 лет.

Почему они травят, а не убивают по-простому? Пуля в голову – это ведь так просто… Причина, мне кажется, очевидна, и она вполне средневековая по сути: во-первых, ради запугивания остальных, во-вторых – из садизма: хотят, чтобы “жертва перед смертью помучалась”.

В принципе, сигнал ведь всем и всяческим оппозиционерам подан ясный: если “можно” Навального – то, значит, МОЖНО всех, маски сброшены, никакие охранные грамоты больше не действуют. Впрочем, и “можно” здесь другое: оно означает, что команда “фас” дана не Росгвардии – команда “фас” дана спецслужбам. “Вас не будут арестовывать – вас будут убивать, и умирать вы будете в муках. Беритесь за дверные ручки и пейте чай отныне с осторожностью – хотя, впрочем, вас это не спасет”. Такое Послание.

Белоруссия, похоже, лишила “охранителей” последних остатков разума – остался только страх.

Источник: Размышления вольного социолога



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