Ученые обнаружили следы внушительного количества осадков на Марсе

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20.08.2020, 19:53, Разное

Учёные из Техасского университета в Остине обнаружили следы внушительного количества осадков на Марсе. Несколько миллиардов лет назад на поверхности, во время одного шторма, выпадало от 4 до 158 метров жидкости.
Об этом свидетельствуют многочисленные рельефные изменения, подразумевающие огромное количество воды. Согласно заключениям геологов, Марс был преимущественно водной планетой, но сейчас на её поверхности не осталось воды в жидком состоянии. Полюса усеяны льдом и снегом, но его количества слишком мало для создания такого рельефа. При этом эксперты в области геологии отметили, что для этой планеты были характерны снеготаяния и значительные осадки, но вот компьютерная симуляция климата не смогла воспроизвести погоду на Марсе. Причиной стала сама вода, находящаяся в жидком состоянии исключительно на поверхности. В этом случае многие прорывы бассейнов и ландшафтные изменения никогда бы не случались. Из этого эксперты сделали вывод, что осадки значительно превосходили земные показатели.

В среднем на Земле выпадает до 1 метра осадков в год. На Марсе, по самым скромным подсчётам, эта цифра составляла 4 метра и только за один шторм. Временами эта цифра возрастала до 158 метров. Именно столько требовалось для перелива воды и разрушения некоторых озёрных бассейнов.



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