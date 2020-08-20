 

ВВС США намерены разработать ядерный гиперзвуковой планер

20.08.2020, 19:53, Разное

Инженеры ВВС США намерены разработать принципиально новый и уникальный ядерный гиперзвуковой планер. Он позволит перехватить первенство в гонке вооружения и станет альтернативой межконтинентальной баллистической ракете.
Появление гиперзвукового оружия в США пока ограничивается обычными снарядами и ракетами без ядерного заряда. Несмотря на это, Вашингтон уже рассматривает возможную модернизацию собственного вооружения с целью создать хорошую альтернативу баллистическим ракетам. В качестве наиболее перспективного варианта имеется проект гиперзвукового планера, который сможет не только нести на борту заряд необходимой мощности, но и противостоять вражеской системе противовоздушной обороны. Также важной составляющей станет и дальность полёта боевой единицы. Она не должна уступать самым современным межконтинентальным ракетам.

Военный обозреватель Джозеф Тревитик считает, что повышенный интерес США к созданию гиперзвукового ядерного оружия является результатом разработки аналогичных боевых единиц у Китая. РФ же, которая также не останавливает модернизацию своих боевых машин и может составить конкуренцию Соединённым Штатам, уже приняла на вооружение комплексы «Авангард», чем и получила неоспоримое преимущество.



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