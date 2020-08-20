 

Больше половины выручки от продаж smart-часов принадлежит Apple

20.08.2020, 19:53, Разное

Согласно заключению аналитиков из компании Counterpoint Technology Market Research, больше половины выручки от продаж smart-часов во всём мире принадлежит Apple. За первое полугодие корпорация смогла нарастить объёмы с 43 до 51%.
Исходя из оценок экспертов, за период с января по июнь были проданы почти 42 млн современных smart-часов. Этот показатель идентичен данным за первое полугодие 2019 года. Таким образом мировая реализация не изменилась, а вот расстановка сил среди корпораций заметно поменялась. Крупнейший поставщик в лице Apple теперь контролирует больше половины всего рынка, заметно опережая ближайшего конкурента Garmin (9%).

В свою очередь Garmin только нарастил прибыльность и смог опередить Huawei и Samsung. В первом случае китайский бренд демонстрирует рост с 5 до 8%, а южнокорейский гигант напротив, потерял долю влияния и его показатели снизились с 9 до 7%. При этом самыми продаваемыми стали Apple Watch Series 5 и 3, а также Huawei Watch GT2 и Samsung Galaxy Watch Active 2.



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