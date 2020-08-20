Мнение: Крючки из вчерашней игры

20.08.2020, 19:35, Разное

Суть вчерашней игры заключалась в том, чтобы отрефлексировать, как со стороны выглядят попытки задеть или попытки похвалить. Крючками и шарами в большинстве случаев это назвать было нельзя. Хотя почти-крючки у некоторых получились, чему я рада. И кое у кого получились шары.

Эмпатия тренировалась посредством того, как вы ставили себя на место человека, которого задевали или хвалили.

Обычно всем наплевать на других, а возмущение всегда почти связано с тем, что сказанное касается и вас тоже.

Уязвили кого-то за то, что он толстый, а вы и сами не худой, и вас бомбит. Или худой, но вас бомбит от мысли, что будут критиковать вашу кожу и волосы. Изменяет мужу жена, а вас гнев душит, потому что у вас тоже есть жена. Или нет, но будет. Вам кажется, что это ваша эмпатия, но нет, это солидарочка, то есть собственная эгоцентричная проекция, ведь вы представили, что то же самое случится с вами.

Вот в большинстве случаев “праведный гнев” за других – это проекции. Вы представили себя и у вас эмоции. Многие всю жизнь живут и не знают, что бывает какая-то иная эмпатия, настоящая, без проекций.

“Эмпатия” по типу солидарочки – это барахло, потому что, во-первых, у человека, на которого вы спроецировали свой страх или нужду, может быть совсем другая ситуация, во-вторых, тех, на кого вы не можете проецировать свое, вы вообще привыкаете не замечать, нормальной эмпатии не формируется, в-третьих, ваш эгоцентризм от такой “эмпатии” не уменьшается, а растет. Как эгоцентризм матерей иногда только крепнет от любви к своим кровиночкам, если они не видят в них отдельных людей.

Эмпатия – это когда вы учитесь понимать другого, не связывая его с собой, отдельно.

В игре вам приходится быть внимательными к другим, потому что вы хотите выиграть, так вы следите за качеством ходов других игроков без солидарочки и сквозь привычное равнодушие к другим пробиваются ростки настоящей эмпатии, без проекций.

Без проекций – это значит, что вас это никак не касается, но вы можете почувствовать, что чувствует другой человек. Без проекций это видно хорошо, поскольку это не сложно, это врожденное умение – отражать чужие эмоции, и мешает этому только эгоцентризм.

Много тысяч лет назад у людей уже сформировался этот инстинкт – эмпатия. Для жизни в тесной стае это было необходимо – чувствовать и понимать другого, даже без речи. Но до сих пор многими эмпатия считается каким-то морально-нравственным качеством, которое нужно воспитывать. Его не нужно воспитывать, оно и так есть, но ему мешает слияние границ.

И получается, что вы считаете себя очень эмпатийными из-за своей постоянной солидарочки, но в отношениях с человеком не можете распознать, чего он хочет, как он к вам относится, вам нужен эксель с подсчетом его вложений и шагов, вам нужны подружки-кукушки с коллективным анализом данных. Посмотреть человеку в глаза и понять, чего ему надо, вы не можете. Эмпатия, которая была врожденной, убита и изуродована годами “воспитания”, привычкой проецировать на всех свои хочу и растить корону.

И мы должны возвращаться к этому ясному восприятию.

Для этого нужно научиться наблюдать за общением других людей так, будто вас все это никак не может коснуться (специально убирайте фокус с себя, будто вас вообще нет, будто у вас нет нужды ни в чем), но вы хотели бы научиться общаться эффективно. Примерно это происходит в игре, но редких игр мало, это нужно делать постоянно. Именно так на общение смотрят природные рыбаки, они наблюдают за другими со стороны, их реакциями, их эмоциями, и еще в детстве все неплохо осваивают. Если можно сделать красивое тело из некрасивого за год или три, то и границы можно сформировать за то же время, а иногда и быстрей, смотря какие у вас исходные данные и насколько активно и увлеченно вы учитесь.

Вчера, наблюдая за игрой, многие заметили, что некоторые крючки похожи на обычное хамство.

И все же я очень рада, что вы не побоялись пробовать кидать острые крючки, я думала, что крючки будут липкими “шарами” (тухлыми яйцами) как обычно или щипцами. Однако у некоторых почти получилось. Некоторые слегка перешли грань, где крючок становится скалкой, а некоторые поразили не только меня, но и всех, своей толстокожестью.

Толстокожесть – вот верное слово для людей с плохими границами.

Они как слоны в посудной лавке, все время все рушат и наступают всем на ноги.

Абсолютные рекордсмены во вчерашней игре два мужчины. Один сказал симпатичной девушке с короткой стрижкой, что она похожа на накрашенного мужика. Второй сказал девушке на лошади, что ее фотография вызывает аппетит, в потом подробно пояснил, что он казах и они “кушают конину”. Народ, писать и говорить про себя “кушаю” – это уровень не маминой конфетки даже, а мокрого памперса, тем более если вы мужчина. Кушают дети. Можно про других взрослых сказать, что они кушают, но не

про себя . Запомните это навсегда и никогда такое не пишите.

Ну и сам “крючок”. Увидев чью-то лошадь не надо говорить, что из нее получилась бы хорошая колбаса. И увидев собаку чью-то, не надо делиться впечатлениями, как в Китае вы кушали собак. И про котят не надо говорить, что из таких на киевском вокзале раньше делали отличные пирожки. И про свинок морских хозяевам не говорите, что их жарят в Перу. Это все равно что про чужую жену сказать, что как проститутка она имела бы бешенный успех. За такое остроумие можно огрести не словесно, а даже физически. Как и за “накрашенного мужика” сказанного девушке, тем более такой симпатичной и женственной. Не от девушки, но от других мужчин, если бы это была не игра.

Этот парень, который ляпнул про мужика, всегда блистает в подобных играх. Знаменитое “пиджак в цвет глаз” его. В этот раз он тоже кидал “шары” со своей привычной Училкой, например вот такой “шарик”. “Старания были не напрасны. Фото красивое”. Кирюше из ФС нужно учиться у него делать комплименты.

Чем крючок отличается от хамства?

Всем.

Те, кто думают, что грань тонка, и что если задача – задеть, то задеть можно только хамством, не понимают смысла слова “хамство” и не видят, что задевать можно так, что это будет вызывать любопытство, удивление, возбуждение и другие приятные или амбивалентные эмоции.

Кинуть тонкий, изящный и очень чувствительный крючок – настоящее мастерство. Кто это умеет, тот рыбак. Особенно если умеет делать это специально, то есть не нуждается в особом настроении и поддержке, как некоторые балагуры. В дружелюбном, знакомом коллективе, в расслабленной веселой атмосфере, они умеют быть остроумными и вызывать всеобщую симпатию, а стоит создать ситуацию экзамена – пишут полную хрень. Это значит, что их спонтанность требует особых условий, а сами они не только не управляют ею, но и не умеют себя настроить.

У большинства начинающих крючки получаются либо чувствительны, но грубоваты, либо тонки, но не чувствительны. Но если получается хоть что-то похожее на крючок, уже хорошо.

Почему у некоторых, пробовавших вчера крючки, получилось хамство или нечто близкое к нему?

Посыл – уязвить и обидеть – это агрессивный посыл.

В границах это может быть только в одном случае – самозащита, когда на вас совершили нападение.

Пика может быть язвительно-острой, болезненной. Но для пики нужен совсем другой контекст.

Не может быть такой задачи: киньте человеку пику просто так или в ответ на фото.

Пика – это защита от нападения на вашу территорию. Пика как и все рыбацкие инструменты работает только в границах (иначе это не пика, а скалка), поэтому для нее нужно нападение на вашу территорию.

А для крючка нет. Для крючка достаточно любого запроса и даже самопрезентации.

Посыл для крючка – зацепить, а не осадить как у пики.

Пика может быть откровенно агрессивна, а крючок нет, никогда, иначе это скалка. Причем очень грубая скалка. Если человек вас и ваше не трогал, а вы на него наехали, это очень плохо, вы уходите в черное поле. Скалка – противоположна крючку, как все пыточные инструменты противоположны рыбацким. Рыбацкие – в границах и растят значимость, пыточные – мимо границ и значимость снижают. Не просто не поднимают, а именно снижают.

Отрефлексируйте, что происходит, когда человек вешает милую фотку (без выскочки), скромно пишет о себе (без Выскочки, Штурмана, Училки, Оправдашки, Попрошайки, за которых легко зацепиться даже грубым крючком), а кто-то приходит и хамит.

Наверняка в вас поднимается гнев, вас раздражает и бесит этот хам. Вот это – реакция на нападение, причем тот, на кого вы напали, чувствует еще более сильные негативные эмоции. В случае игры вы имеете оправдание – выполняли задачу, ничего личного, просто учеба. Но эмоции все равно возникают. Не так ли?

Опишите свои эмоции в случае хамства, адресованного вам и не вам.

Обратите внимание. Хамство – нападение без повода. Пика – адекватная самозащита, атака, но в границах, на своей территории. Крючок – это когда вы делаете шаг вперед, словно собираетесь атаковать, но потом отходите вбок, словно раздумали или не собирались. Ход конем. Иногда это – вбок и вперед, тоже ход конем. То есть крючком вы не атакуете человека, а создаете легкую видимость, небольшую провокацию и обязательную амбивалентность, неоднозначность и двусмысленность.

Если крючок прямолинеен, то это не крючок, а дубина. Крючок – это всегда игривость, часто шутка.

Чтобы было проще понять крючок, представьте себе разницу между грубой злобностью и тонкой иронией.

Крючки не всегда шутки (хотя часто), иногда крючок – это просто загадка. Но это более сложный вид крючков, мы его потом попробуем. Обычно вместо таких крючков у начинающих получаются грубые щипцы. Они пытаются морочить голову и интриговать на пустом месте, вытягивая из людей внимание. Получают досаду и скуку. Сделать красивый крючок-загадку еще сложней, чем сделать крючок-шутку.

Я не буду называть авторов удачных крючков (почти-крючков), не настолько они удачны, я перечислю общие принципы, когда крючки более-менее получались в игре и упомяну некоторые конкретные примеры из игры.

Простой крючок – похвалить то, чего нет на фото. Губы у мужчины в маске. Ноги у девушки, снятой до пояса. Фамилию девушки, которая написала не фамилию, а профессию.

То же самое примерно – похвалить какую-то незначительную деталь, которая оказалась на фото случайно.

Это довольно банальный крючок (оксюморон), но он все равно цепляет (из-за банальности цепляет мало и в основном за корону, если она есть).

Обратите внимание, каким образом задевает и цепляет этот крючок. Задевает, потому что человек показывает желание вас похвалить, но как бы не находит, что похвалить на вашем фото. Цепляет, потому что человек явно делает это сознательно, дразнит вас, бросает вызов, возможно считает, что вы и так окружены комплиментами и поклонниками и хочет выделиться на этом фоне.

Это обычная печоринская манера – не хвалить то, что ожидаемо, хвалить то, чего нет или даже абсурдно. На рапунцелей в коронах действует мгновенно, они тут же надевают на мужчину колпачок волчонка-недолюбленного. Но это должно быть не грубо и достаточно смешно. Иначе – мимо границ. Нападать не за что – мимо границ! Чуть-чуть задеть, проявляя свой интерес таким образом – в границах, если человеку будет занятно или смешно. Если совсем нет, значит вы промахнулись мимо.

Из той же примерно оперы – покритиковать то, что объективно хорошо и к чему человек явно стремится. Слишком длинные ноги у девушки, слишком накачанные плечи у мужчины, слишком много сексапила. Чем более очевидно достоинство, тем жестче должна звучать “критика”, чтобы на мгновение человек подумал, что вы действительно его критикуете, а не кидаете жирный шар.

Давайте, чтобы закрепить, попробуем и первое и второе? Приводите примеры.

А я продолжу.

Следующий вид – более черный крючок, без примеси красного.

Это крючок – подтрунивать, подкалывать, цеплять, даже дергать, но в границах. Посмотрите, какие слова в языке для этого.

Подтрунивание и подкалывание должно быть не обидным, ни в коем случае не оскорбительным, но может быть чувствительным. Похвалить смелость мужчины в розовой куртке, который уверен, что она алая – почти-крючок из вчерашней игры. Для такого крючка нужна эмпатия, ведь мужчина мог и сознательно надеть розовое. Хотя даже в этом случае похвала его смелости могла немного цеплять.

На легкие и нежные подколы женщин мужчины всегда почти реагируют азартом: “ах, стерва, ну погоди”, а со стороны мужчины такое действует на женщин еще сильней и еще более сексуально. Но это должно быть тонким и в целом безобидным. Как нежный укус отличается от агрессивного, крепкие объятия от удушения.

Тонкости нет у людей толстокожих. Тонкость нужно развивать, приглядываясь, где главное у человека, а где мелочи, где человек, а где его одежда. В прямом и переносном смысле. Касаться иронией главного нельзя, это будет грубо, тонко – коснуться чего-то неважного.

Можно цеплять человека за одежду и “одежду”, если за этим нет критики его вкуса, ума, состоятельности.

Точно так же, кидая шар, можно хвалить элемент одежды и “одежды”, если за этим есть непрямолинейная похвала его красоте и уму. Пинжак в цвет глаз не надо хвалить. Здесь из-за толстокожести человек не отличил пиджак от девушки и подумал, что комплимент цвету пиджака будет ей приятен. Учитывая, что мужчина, тем более с имиджем мачо, вообще не должен лезть в цвета женской одежды, получилось тухлое яйцо, ставшее притчей во языцах.

И вот это вот, например, из вчерашней игры:

“В вашем синем платье хочется утонуть и воскреснуть в ваших глазах!”

Кроме того, что про платье зачем-то, еще и так тяжеловесно и фальшиво про воскресение.

Подтрунивание и колкость может касаться какой-то аналогии или ссылки на что-то. Это тоже крючок, поскольку вы не задеваете человека прямо, но вам потребуется эмпатия, чтобы быть уверенным, что человек в курсе того, о чем вы. В близких компаниях проще, там все аналогии общие, стоит намекнуть на что-то, все вспомнили, представили и хохочут, пока чужой человек понять не может, что смешного. В нежирной и опрятной что смешного? А в съемках концертов на видео? А в нюансе? Но старым читателям и комментаторам моего блога понятно. Но если вы забудете, что ваш узкий круг – не весь мир, и другим непонятно, вы попадете в такую ситуацию: свои считают вас шутником, а чужие занудой или психом. Это тоже отсутствие эмпатии, неумение видеть, кто перед вами.

Неудачные “крючки” – шутить, что человек прикрепил чужую фото или украл фото знаменитости. Вроде попытка намекнуть, что фото слишком хорошо для обычного смертного, но получается фальшиво и чушь про воровство. В другом контексте это может быть симпатичный шар. “Я не верю, что это ты” , – говорит про ваше фото девушка в тиндере и вы приободряетесь, решаете, что очень понравились ей внешне. Видеть контекст – это тоже эмпатия.

Прямолинейные “крючки” все почти были грубыми скалками. А прямолинейные шары – тухлыми яйцами.

Прямолинейный комплимент нужно делать очень кратким, если уж делать. Тогда он похож на вырвавшуюся искреннюю эмоцию (хотя иногда наоборот на ленивую формальность).

Сравните:

– Красота!

– Боги…

И вот это.

– Вы очень красивы, а на этом фото особенно.

– Кажется, что боги и те замерли, глядя на вас.

От человека с высокой значимостью – это ничего, хотя второе все равно липко. А звуча то и дело, такое будет снижать значимость и комплиментов, и самого человека. Кто понимает, почему?

Если же это пишет прохожий с неочевидной ОЗ, к нему сразу же возникает скептическое: а ты кто такой и чего тебе надо?

И это еще комплименты с небольшими багами, а ведь баги могут быть и больше, тогда получится куда хуже.

Цитирую из вчерашней игры.

“Очень добрая и дружелюбная атмосфера на фото”. Училка констатировала.

“Вы их рассмешили своими шутками! Признавайтесь!” Ищейка уличила.

“По этой аве читатели будут скучать совсем не намного меньше, чем по той, где рыжая на розовом”.

Эта Оправдашка завернула что-то такое, что даже после третьего прочтения не понять.

“Да, профессия откладывает отпечаток. Кажется, можно догадаться по фото, что вам близко искусство”.

Здесь тоже у Оправдашки с Училкой целая речь. Вопрос себе и обстоятельный ответ себе же.

“Это волосам стоило бы жалеть, что им не посчастливилось увенчать ваши скульптурные черты!”

Здесь про короткую стрижку, но так, что оторопь берет от “креатива”. Волосам невозможно сочувствовать, ни тем, которые были на голове, ни тем, которые сбриты с тела. Как нельзя посочувствовать кастрюле, например, которая не изведала вашей готовки.

У автора последнего комментария вообще что-то с эмпатией особенное. То есть не просто отсутствует, а еще нарушено представление о живом-неживом. Про синее платье, в котором можно утонуть как в озере – тоже ее. И вот это:

“Сразу видно, что древности в надёжных руках. В ежовых рукавицах. Не забалуют”.

Древности не могут забаловать.

Это вот типичные примеры, как люди высасывают из пальца что-нибудь, чтобы высосать. Эмоций живых ноль, образов в голове нет, иначе бы они догадались, что волосы никак не могут жалеть, а древности баловаться. Такие люди просто втискивают слова в какие-то неживые конструкции, от этого их комплименты удручают. Нарушение связей между образным мышлением, логическим и эмоциональным.

Давайте еще примеры вчерашних промахов и удач.

Ну и на вопросы тоже отвечайте, которые я задала.