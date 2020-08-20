Мнение: Отец Пеллегрино Эрнетти и его странное и необычное изобретение.

20.08.2020, 19:26, Разное

Здравствуйте уважаемые.

Сразу хочу отметить, что как человек скептического склада ума, я к таким вещам отношусь очень осторожно, а иногда и попроту иронически. Но вот в данном случае, ни в одном и не в двух различных источниках встречал информацию о странном и необычном приборе, которым владеет Ватикан. А они действительно собирали и собирают все интересные вещи вот уже как минимум 4 столетия, а уж как умеют тайны свои хранить – знаю не по наслышке 🙂

Опять-таки, с технической точки зрения, вполне можно поверить в теоретическую возможность создания такого прибора.



Что за прибор? Ну, его называют «хроновизор» (сhronovisor).

По легенде эта машина была изобретена в 1950 году монахом-бенедиктинцем Пеллегрино Эрнетти, который жил и творил на островке Сан-Джорджио в Венецианском заливе. И многие (в том числе активно занимавшийся этой темой журналист Джон Чемберс) утверждают, что Эрнетти якобы использовал «машину путешествий в прошлое».



Отец Пеллегрино Эрнетти был не простым монахом – он был довольно известной величиной в научных кругах. Он был ведущим специалистом в области «архаичной» музыки, преполифонии, а еще имел ученую степень в области квантовой физики. И что главное – у него был кружок знакомств, где вместе с другими выдающимися учеными свого времени, они обсуждали все новинки науки.

Изучая архаическую музыку, отец Эрнетти открыл новый принцип в физике, каким-то образом связанный с музыкальными частотами и гармоническим резонансом. Эта технология якобы работала на основе теории Пифагора о том, что любые музыкальные звуки, выходя из инструмента в пространство, переходят в состояние атомоподобных частиц и сохраняются в энергетических полях. Таким образом можно получить доступ к любой информации и к любому моменту истории, который когда-либо происходил в мире.



Он пошел дальше и помощью друзей создал прибор, который согласно сохраненным отрывочным данным, показывал прошлое, как в телевизоре. По словам журналиста итальянской газеты «Доменика дель Коррьере», которому в мае 1972 года ученый-монах дал первое и последнее в жизни интервью, святой отец поведал, что побывал в 169 году до нашей эры в Риме на премьере оперы "Thyestes", автором которой был отец латинской поэзии, Квинт Энний и котораяя считалась утерянной. А еще видел распятие и воскрешение Христа, – вспоминал репортер. – Потом вдруг чего-то испугался, замолчал на время и изрек: «Не знаю, хроновизор – благо это или проклятие?» После чего объявил, что интервью окончено.



Он даже показал фотографию..Христа и представил текст оперы Энния. Это могло быть бомбой, но…окзалось подделкой-фотоснимок Христа был зеркальным изображением открытки «Santuario dell’Amore Misericordioso», а сама "древняя опера" по словам доктора Кэтрин Элдред из Принстонского университета могла быть написана самим Эрнетти – он был человек уникально образованный.

Так что – подделка, расходимся?

Ну, не совсем все просто. Ибо подоспели вопоминания другого представителя Церкви. По словам французского священника Франсуа Брюна, который был знаком с отцом Эрнетти с 1964 года и тесно общался с ним в течение тридцати лет, хроновизор существовал и работал, но все записи о нем были отобраны католической церковью, засекречены и запрятаны в тайных хранилищах. Еще во время разработки машины времени Пеллегрино вызвали в Ватикан на личную встречу с папой римским Пием XII, который запретил ему говорить с кем-либо об этом изобретении. – В последний раз я виделся с Эрнетти за несколько месяцев до его смерти в 1994 году, – делился своими воспоминаниями отец Брюн. – Он признался мне, что встречался в Ватикане с четырьмя кардиналами и обсуждал с ними хроновизор. Я попросил назвать имена этих кардиналов, но он сказал, что это слишком опасно для жизни. Потому что некоторые ученые, которые присутствовали на этой встрече, уже мертвы. Как вспоминает Франсуа Брюн, под конец жизни монах был не рад тому, что смог создать машину времени и тем более рассказал о ней в интервью: – Эрнетти показал мне выводы ученого совета Ватикана, которые были приняты единогласно: знать прошлое, которое было искажено временем, опасно для человечества.



По словам Эрнетти Хроновизор состоял из множества антенн, три из которых были из «особых» металлов. Антенны собирали световые и звуковые сигналы на каждой длине волны. Имелся «пеленгатор» для настройки на выбранное время и место, экран и записывающее устройство.

Хроновизор описывается как большой шкаф с электронно-лучевой трубкой для просмотра выбранных во времени событий. С помощью ряда кнопок, рычагов и других элементов управления выбирали время подключения и место той или иной сцены прошлого.



И да, как сообщил анонимный родственник Эрнетти одному американскому журналу, было предсмертное исповедание — Эрнетти признавался, что сам написал текст оперы, а «фотография» Христа действительно была «ложью». Однако, по словам того же анонимного «источника», Эрнетти подтвердил, что машина действительно функционировала в соответствии с заявлением. И работала отлично. Но был кофискована тайной полицией Ватикана.

Так есть ли такой прибор или нет? Судить вам. Я, повторюсь, вполне могу допустить наличие такого прибора, особенно учитывая то, как современные корабли, к слову, иногда в море принимают сигналы…60-80 летней давности. Так что, многое на свете друг Горацио….:-)

Приятного времени суток.