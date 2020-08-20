В Украине обновили разделение на карантинные зоны

20.08.2020, 19:25, Новости дня

Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций установила новое эпидемическое зонирование в Украине с 24 августа. Об этом в Telegram сообщил министр Кабинета Министров Украины Олег Немчинов.

В “красную” зону будут отнесены:

город Коломыя, Городенковский, Косовский и Тисменицкий районы Ивано-Франковской области;

город Самбор Львовской области;

город Беляевка Одесской области;

города Дубно и Острог, Костопольский, Радивиловский и Ровенский районы Ровенской области;

город Черновцы, Заставненский и Кицманский районы Черновицкой области.

В “оранжевую” зону:

город Владимир-Волынский, Луцкий, Любешевский и Маневицкий районы Волынской области;

города Ужгород и Чоп, Межгорский, Перечинский, Тячевский и Ужгородский районы Закарпатской области;

города Ивано-Франковск, Бурштын и Калуш, Богородчанский, Кольский, Коломыйский и Надворнянский районы Ивано-Франковской области;

Киево-Святошинский район Киевской области;

города Львов, Борислав, Дрогобыч, Моршин, Новый Роздол, Стрый, Трускавец и Червоноград, Бродовский, Жовковский, Городокский, Дрогобычский, Жидачевский, Жовковский, Золочевский, Каменка-Бугский, Николаевский, Мостиский, Самборский, Пустомытовский, Радеховский, Самборский, Сколевский, Сокальский, Старосамборский, Стрыйский, Турковский и Яворивский районы Львовской области;

город Измаил, Белгородской, Николаевский, Овидиопольский и Сиротский районы Одесской области;

город Вараш, Гощанский, Дубенский, Заречненский, Здолбуновский и Острожский районы Ровенской области;

города Тернополь, Бережаны и Чертков, Бережанский и Тернопольский районы Тернопольской области;

город Харьков, Богодуховский и Первомайский районы Харьковской области;

город Новоднестровск, Вижницкий, Герцаевский, Глыбокский, Кельменецкий, Новоселицкий, Путильский, Сокирянский, Сторожинецкий и Хотинский районы Черновицкой области.

В “желтую” зону:

Киев;

города Луцк и Нововолынск, Гороховский, Иваничивский, Киверцовский, Ратновский и Старовыжевский районы Волынской области;

города Житомир, Коростень и Новоград-Волынский, Андрушевский, Бердичевский, Брусиловский, Емильчинский, Житомирский, Коростенский, Лугинский, Овручский, Попильнянский, Пулинского, Романовский, Черняховский и Чудновский районы Житомирской области;

города Мукачево и Хуст, Виноградовский, Иршавский, Мукачевский, Раховский и Савеловский районы Закарпатской области;

город Яремче, Верховенский, Галицкий, Долинский, Рогатинский, Рожнятовский, Снятинский и Тлумацкий районы Ивано-Франковской области;

города Борисполь, Бровары, Буча, Переяслав и Фастов, Бориспольский, Броварской, Васильковский, Макаровский и Фастовский районы Киевской области;

города Одесса, Белгород-Днестровский, Черноморск, Подольск, Теплодар и Южный, Ананьевский, Арцизский, Березовский, Беляевский, Ивановский, Лиманский, Подольский и Савранский районы Одесской области;

город Ровно, Березновский, Владимирецкий, Демидовский, Корецкий, Млыновский, Рокитновский и Сарненский районы Ровенской области;

город Сумы, Кролевецкий, Недрыгайловский, Ахтырский, Сумской и Тростянецкий районы Сумской области;

Бучацкий, Гусятинский, Залещицкий, Збараський, Казовский, Лановецкий, Подволочиский, Теребовлянский и Чертковский районы Тернопольской области;

Валковский, Великобурлукский, Волчанский, Змиевской, Золочевский, Краснокутский, Купянский, Нововодолажский, Харьковский и Чугуевский районы Харьковской области;

города Хмельницкий, Нетешин, Славута, Белогорский, Волочиск, Каменец-Подольский, Летичевский, Новоушицкий, Славутский и Старосинявский районы Хмельницкой области.

20 мая из-за пандемии COVID-19 Кабмин ввел так называемый адаптивный карантин, в соответствии с которым региональные власти получили право ослаблять ограничительные меры при условии соответствия минимальным требованиям по количеству заболевших, загруженности больниц и количеству проведенных тестов.

22 июля Кабинет Министров издал постановление, которым действие адаптивного карантина на территории страны продлевается до 31 августа. В зависимости от эпидемической ситуации в регионе или отдельных административно-территориальных единицах устанавливается “зеленый”, “желтый”, “оранжевый” или “красный” уровень эпидемической опасности распространения COVID-19.

По состоянию на 20 августа в Украине зарегистрировано 98 537 случаев коронавирусной инфекции (за последние сутки стало больше на 2134). От COVID-19 скончались 2184 больных (+40 за сутки).