Зеленский хочет, чтобы Кабмин разработал концепцию “реформы села”

20.08.2020, 19:25, Новости дня

Президент Украины Владимир Зеленский обратится к Кабмину для подготовки концепции развития сел и небольших городов. Об этом он сказал во время визита в Херсонскую область 20 августа, сообщает пресс-служба Офиса президента Украины.

По мнению главы государства, украинские села нуждаются в системном подходе и развитии.

“Хотел бы поставить задачу правительству, чтобы они подготовили принципиальный государственный подход к селам и маленьким городкам. Реформа села… Когда должно быть все: лекарства, школа, рабочие места и все работающие органы. Я уже не говорю о том, что у людей просто нет интернета. А какие услуги онлайн мы можем предлагать, если нет интернета?”, – сказал Зеленский.

В Министерстве цифровой трансформации Украины 30 июля сообщали, что 17 310 населенных пунктов страны не покрыты широкополосным доступом в интернет, в частности это касается 65% сел и 2% городов.