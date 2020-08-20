 

Назло Зеленскому: Лукашенко готовится признать Крым российским

20.08.2020, 19:23, Разное

В Минске прорабатывают вариант признания Крыма российским в ответ на недружественное поведение Запада и Украины. Таким образом Александр Лукашенко ответит тем, кто поддерживает белорусскую оппозицию, полагает Александр Шпаковский.

По его мнению, признание Минском российского статуса Крыма обязательно состоится. “Это вопрос времени и некоторых договоренностей с Москвой”, – написал эксперт на своей странице в “Фейсбук”.

Эксперт считает, что Батька обиделся на Украину, которая отказалась признать итоги выборов 9 августа. Признание Крыма будет не уступкой Москве, а ответ Киеву, уточнил политолог. Украина вместе с Польшей и Литвой превратилась для Лукашенко в главного врага, убежден Шпаковский.

Ранее о вероятности признания Белоруссией российского статуса Крыма говорил политолог Геворг Мирзаян. Такой шаг позволит Александру Лукашенко внести раскол в ряды оппозиции, среди которой есть и сторонники сближения с Россией, прогнозирует аналитик.

Но Москве в текущей ситуации признание от Лукашенко невыгодно, считает Мирзаян. Он он считает, что это может оттянуть часть протестующих из оппозиционного лагеря.

Ранее в украинском МИДе назвали президентские выборы в Белоруссии “не вызывающими доверия в обществе”. Евросоюз отказался признавать итоги голосования. Александр Лукашенко не исключил агрессии против республики со стороны Запада.



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