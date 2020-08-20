Ученые объяснили, какой вред организму наносят энергетические напитки

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20.08.2020, 19:17, Разное

Ученые уверены, что энергетические напитки являются небезопасными для здоровья человека. Употребление такой продукции повышает риск развития диабета, заболеваний почек, печени и ведет к другим серьезным нарушениям в организме.
В состав большинства энергетиков входят кофеин, гуарана, таурин, витамины группы B, L-каритин и сахар. Последнего компонента в напитках очень много – около 10% от общего объема. Организму не удается осуществить его переработку и поэтому вырабатывается дополнительное количество инсулина, что ведет к проникновению глюкозы внутрь клеток. В результате избытка сахара в крови повышается вероятность развития диабета, заболеваний сердечно-сосудистой системы и почек.

Превышение нормы кофеина способно вызвать такие проявления как бессонница, депрессия, тревожность, нервозность, необъяснимые приступы гнева, раздражительность, психоз, тремор, могут появляться судороги. При постоянном употреблении энергетиков человек может получить обратный эффект – вместо бодрости возникает лень, непонятная усталость, апатия.

Специалисты не рекомендуют злоупотреблять энергетическими напитками еще и потому, что они негативно отражаются на работе пищеварительной системы. Сочетание таурина, кофеина и гуараны может вызвать гиперстимуляцию пищеварительного тракта, что проявляется такими симптомами, как тошнота, рвота, диарея, боль в животе. Энергетики ведут к разрушению слизистой и выработке большего количества соляной кислоты. Если вовремя не отказаться от стимулирующих напитков – высок риск возникновения изжоги, гастрита и язвы.



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