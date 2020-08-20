Суд отклонил иск Трампа о блокировании повестки с требованием предоставить его налоговые декларации

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20.08.2020, 19:08, Новости дня

Суд в четверг отклонил иск президента Дональда Трампа, который пытался заблокировать исполнение повестки большого жюри присяжных о предоставлении его личных и корпоративных налоговых отчетов за восемь лет.

Окружной судья Виктор Марреро заявил, что освобождение от исполнения повестки стало бы «неуместным расширением» президентской неприкосновенности.

Адвокат Трампа Джей Секулоу сказал агентству Reuters, что президент намерен обжаловать решение и попытается отсрочить исполнение повестки.

Повестка связан с расследованием, которое ведет окружной прокурор Манхэттена Сайрус Вэнс. В ходатайстве в суд в прошлом месяце Вэнс заявил, что его расследование, среди прочего, связано с «предполагаемым мошенничеством со страховкой и банковским мошенничеством со стороны корпорации Trump Organization и ее сотрудников».

Официальный представитель Вэнса от комментариев воздержался.

Трамп, баллотирующийся на переизбрание, борется с попытками законодателей и прокуроров получить его налоговые декларации. Он также отступил от многолетней традиции, согласно которой в кандидаты в президенты публикуют свои налоговые декларации.

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