Мнение: Немецкий базовый доход, как спасти пчёл и движение «126» в Японии

20.08.2020, 19:00, Разное

1. Мечты человечества о халяве неистребимы. Ими болеют как в бывшем СССР, так и на Западе. Немцы, вслед за финнами, решили провести собственный эксперимент по бесплатной раздаче денег:

В Германии исследователи в качестве эксперимента будут раздавать группе людей ежемесячно по 1433 евро (более 124 тысяч рублей), чтобы выяснить, работает ли схема безусловного базового дохода. Об этом пишет DPA.

В ходе исследования выплату будут получать 120 человек, независимо от того, есть ли у них источники дохода. Контролировать расходы участников эксперимента не будут — специалисты лишь начнут отслеживать изменения в их поведении. Для сравнения исследователи будут также наблюдать за другой группой из 1380 человек, которым деньги выдаваться не будут.

Эксперимент продлится три года, его реализует Немецкий институт экономических исследований совместно с ассоциацией «Мой базовый доход» и исследователями института Макса Планка и Кельнского университета. Проект финансируется за счет частных пожертвований.

https://lenta.ru/news/2020/08/19/basicincome/

Напомню, что финский эксперимент обнадёживающих результатов не дал — безработные финны, получавшие безусловный доход, работу искать не стали:

https://www.kommersant.ru/doc/3888159

2. Американские учёные обнаружили способ спасти пчёл от вымирания — дать им возможность не работать:

https://lenta.ru/news/2020/08/18/bees/

Ученые из Института окружающей среды Университета Миннесоты предложили решение одной из важнейших проблем мира — вымирания пчел, с которым человечество особенно остро столкнулось в прошлом году. Их работа опубликована в журнале People and Nature.

Исследование посвящено проблеме обрабатывания фермерами сельскохозяйственных земель. Авторы задались вопросом, как можно организовать процесс, чтобы повысить урожайность земли и эффективность ее использования. Они указывают, что пчелам необходима естественная среда обитания для отдыха от опыления и сопутствующих запахов. В противном случае снижается их иммунитет, что негативно сказывается на качестве и продолжительности жизни, а также на работоспособности.

В качестве среды обитания пчел могут подойти небольшие участки земли на границах некоторых угодий. При этом обрабатывающие их фермеры зачастую не готовы идти на такой шаг из-за упущенной выгоды — эти участки невозможно будет обрабатывать. Авторы предлагают хозяевам нескольких ферм объединяться и договариваться о том, кто будет предоставлять часть земли для отдыха и жизни пчел.

3. «Их нравы»:

https://proexpedition.ru/layfhaki/chto-znachit-yaponskoe-dvizhenie-126-i-pochemu-ego-podderzhivaet-ofisnyj-plankton.html

Среди жителей Японии, особенно молодежи, большую популярность набирает движение, которое обозначается цифрой «126». Сразу можно подумать, что это как-то связано с религиозными моментами, сектами. Но на самом деле это вовсе не так.

Расшифровка цифры довольно простая. Оказывается, это означает следующее: по 12 часов и 6 дней в неделю молодым специалистам, которые выпустились из учебных заведений, приходится работать, чтобы получить доверие выбранной компании, закрепиться в ней.

Такое положение дел не устраивает японскую молодежь. Они считают, что права и интересы офисных работников сильно ущемляются. Именно поэтому было создано такое движение, цель которого — объявить протест против такого сурового отношения к молодым специалистам.

Все дело в том, что на данный момент в Японии слишком много специалистов именно офисной сферы. Большая часть молодежи идет учиться на престижные профессии, чтобы потом сидеть в уютном офисе и лишний раз не напрягаться.

В результате ВУЗы ежегодно выпускают огромное количество таких специалистов, что породило профицит офисных кадров. Рабочих профессий же получается намного меньше. Конечно, кому захочется трудиться на стройке, когда можно зарабатывать в комфортных условиях? <…>

Ввиду профицита офисных кадров фирмы Японии устанавливают молодым специалистам суровые условия труда. Их помимо основной работы заставляют еще выполнять большое количество дополнительных дел.

К примеру, руководитель может потребовать заварить ему кофе, принести чайку, хотя для этого в каждой организации есть отдельный сотрудник, как правило, секретарь.

По времени людям приходится работать по 12 часов в день вместо положенных 8-ми. Причем в договоре прописывают стандартный период, чтобы не нарушать законодательство. Если попытаться возникнуть против, сразу же уволят как работника, который не справился с исполнением своих обязанностей. Держать тут никто никого не будет, ведь желающих более чем достаточно, что меняй хоть каждый день.