Ученые раскрыли секрет огромных размеров динозавров

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20.08.2020, 18:53, Разное

Американские исследователи провели исследование, в ходе которого выяснили причину достижения динозаврами чрезвычайно крупных размеров. По словам исследователей, она заключалась в особом строении костей древних рептилий.
Ранее считалось, что основной причиной огромных размеров динозавров являлось их свойство к откладыванию яиц вместо ношения живых детенышей, что позволило древним представителям фауны обойти определенные биологические ограничения, ограничивающие размер млекопитающих. Однако исследование ученых, представляющих Массачусетский университет (США), показало, что определяющим фактором гигантомании стало наличие существенных отличий между костной тканью динозавров и современных животных. Специалисты провели анализ губчатых костей древнейших представителей животного мира планеты методом детального сканирования костной ткани, совмещенного с элементами инженерной техники. В итоге аналитическая работа привела к выводу, что трабекулярная кость имеет особенное строение, позволившее за счет меньшей её плотности, без ущерба для прочности, достигать динозаврам гигантских размеров.

“Трабекулярная кость – исключительно легкий конструкционный материал. До сих пор никто не изучал свойства этой костной ткани у динозавров”, – резюмировал один из авторов открытия Сета Донахью. По его мнению, использование акцента на губчатой кости сделало исследование уникальным.



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