Археологи обнаружили на Британских островах древнейшие наскальные изображения

20.08.2020, 18:53, Разное

Археологи, представляющие Университет Ньюкасла, смогли обнаружить на территории Британских островов древнейшие наскальные изображения. На фрагментах камней выгравированы абстрактные рисунки возрастом от 14 до 23 тысяч лет.

Выявленные в Ле-Варин, расположенном в юго-восточной части Джерси, рисунки могли создать магдалены. Так назывались древние охотники-собиратели, населявшие различные территории Европы во время последнего ледникового периода. По словам одного из исследователей, Шанталя Коннеллера, наличие выгравированных на камнях линий, зооморфных рисунков, является свидетельством, которое указывает на формирование художественного самовыражения. Первые поселенцы этой области могли так символически выражать свое видение новых мест обитания.

Ранее специалисты уже находили подобные доисторические “шедевры” во Франции, в Португалии, а также Испании. Тонкие линии граверы могли наносить, используя узкие каменные инструменты. С помощью микроскопического анализа гравюр удалось установить, что узоры отличаются концентрическими особенностями. Это означает: изображения наносились через надрезы, которые повторялись и имели несколько слоев. Эксперты сделали вывод, что художественное оформление камней было целенаправленным.