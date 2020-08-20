Ученые раскрыли факты об опасности чистящих средств

20.08.2020, 18:53, Разное

Американские исследователи исследовали состав популярных чистящих средств, продающихся по всему миру. Эксперты назвали факты, доказывающие опасность такой бытовой химии.

Исследование было проведено сотрудниками Северо-Западного университета США. Специалисты назвали основные риски от применения в быту моющих гелей и порошков. Так, во многие из них входит триклозан, который может провоцировать серьезные заболевания у человека. Однако по отношению к бактериям этот ингредиент не всегда достаточно эффективен. Причина этого, заявляют ученые, в свойстве микроорганизмов к адаптации к внешней среде. Под воздействием именно химпрепаратов из чистящих средств микробы способны мутировать, вырабатывая устойчивость к антибактериальным средствам.

Ранее в СМИ и Сети неоднократно сообщалось, что в составе пыли преобладают частички отмершей человеческой кожи. Однако это не так, поскольку в грязи и соре содержится много самых разных микроорганизмов. Именно они могут принести огромный вред здоровью человека. Однако, пытаясь избавиться от них путем применения моющих веществ, сами того не желая, люди способствуют повышению выживаемости бактерий.

С помощью генетического анализа исследователи установили, что патогены могут в громадном количестве впитывать триклозан. Однако это не убивает вредоносные микроорганизмы, а только делает их устойчивее. Чтобы избежать негативного влияния подобных чистящих средств, пишет «Глобалмск», следует выбирать гели, мыла и прочие товары без антибактериальных компонентов в составе. Если же такие чистящие средства все же приходится применять, то делать это лучше на открытых пространствах, избегая закрытых помещений.