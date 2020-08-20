 

Зарубившему родственников жителю Нижегородской области вынесли приговор

20.08.2020, 18:48, Новости дня

Жителя Нижегородской области, убившего топором бывшую жену и ее родителей, приговорили к пожизненному лишению свободы, сообщила пресс-служба регионального следственного управления СК РФ по региону.

По данным следствия, 39-летний мужчина в ночь на 21 июня 2019 года незаконно проник в дом, где топором нанес удары спящим бывшим жене, тестю и теще. От полученных телесных повреждений 41-летняя и 70-летняя женщины, а также 68-летний мужчина скончались.

Обвиняемый пытался отыскать и убить 21-летнего пасынка, которого в тот день не было дома. Мужчина, не найдя его, скрылся с места преступления. Мотивом совершения преступлений послужила ссора с бывшей супругой и драка с пасынком, в результате которой обвиняемого выгнали из дома.

«Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

Ранее жителя Кубани судили по обвинению в том, что шесть лет назад за отказ купить у него мясо зарубил супругов топором и сжег их дом.



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